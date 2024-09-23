Kalp, tansiyon hastası çocuk sayında artış! Paketli gıdalara dikkat...

Prof. Dr. Şamil Hızlı, sağlıklı bireyler yetiştirmek için anne-babalara önemli ipuçları veriyor. Beslenme çantası seçiminin bile sağlık açısından büyük önemi olduğuna dikkat çeken Hızlı, zehirli madde aktarımı yapmayan ürünleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı ve

"Okul ve beslenme çantasının sağlıklı ve hijyenik olmasın yanında bir de toksik (zehirli etkili madde) boya içermemesi gerekiyor. Parlak renkli okul beslenme çantalarının daha çok kanserojen madde içerdiğine dair bilgiler var. O açıdan ailelere mutlaka daha çok, sade renkleri ve sağlıklı, kaliteli ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

5-13 yaş grubu çocuklar koruyucu maddelerden uzak tutulmalı

Hızlı, beslenme çantasındaki yiyeceklerin özellikle 5-13 yaş grubu arasındaki çocuklara önemli bir beslenme desteği sağladığına işaret etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlenmiş gıdaları çok tercih etmemeleri gerekiyor. 'İçerik olarak ne koyalım' denirse özellikle protein grubu noktasında desteklemek için et çok tercih edilen bir ürün değil, koku yapabiliyor. Ama kıymalı börekler olabilir. Özellikle tahıl seçiminde kara buğday veya doğal buğday tercihimiz olacak şekilde daha çok kahverengi ekmek diye ifade edeceğimiz ürünler ve bunlarla yapılmış sandviçler olabilir. Mümkün olduğunca koruyucu madde içermeyen gıdaları tercih etmeliler. İçecek olarak süt, kefir, ayran tercih edilebilir.

Meyveler ve sebzeler çocuğun kolay ulaşabileceği, elle yiyebilecek şekilde bölünmüş, parçalanmış olarak konulmalı. Çünkü okulda çocuğun hem teneffüs süreleri kısa hem de ürünleri parçalamak için bıçak kullanmaları gerekiyor. Çocukların direkt kapağı açtıkları zaman eliyle alıp yiyebileceği ürünler olmalı."

Koruyucu madde içeren gıdalar ne kadar az tüketilirse o kadar iyi

Raf ömrünün uzatılması için koruyucu etken maddeler kullanılarak üretilen işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Hızlı, işlenmiş gıdaların çocukların sindirim sistemine zarar verdiğini aktardı: "Çocuğun her türlü şekilde bir şey yemesi, sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Sağlık için, mümkün olduğunca evde hazırlanmış besinleri tüketmeliler. Çocuklarda, ileri derecede işlenmiş gıda kullanımı durumunda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarının ortaya çıkması mümkün. Bu riski göze almamak adına annelerin bu ürünleri tercih etmemesini tavsiye ederiz."