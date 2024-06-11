Kanseri, tedavi ve yüksek moralle yendi

Evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki kuaför Elvan Kılıç, 7 yıl önce burnunun kırılması üzerine hastaneye gitti. Kılıç'ın burun ameliyatı için yapılan anestezi işlemleri sırasında akciğerinde bir sorun olduğu görüldü. Daha sonra burun ameliyati olurken fenalaşıp komaya girdi. İstanbul'da kanser teşhisi konulan, durumu ağırlaşması üzerine akciğerinin bir kısmı alınan Kılıç, 2 yıl süren hastane sürecinin olumsuz psikolojik etkisinden çıkmak için Zonguldak'a döndü.

30 kurs bitirdi

Arkadaşının verdiği tavsiyelerden etkilenip meşgale aramaya başladığını anlatan Kılıç, "Çiçekçilik kursuna gitmeye karar verdim. Bana, 'Yapamazsın, sen akciğer hastasısın' dedikleri halde kursa gittim. Bu bana iyi geldi, güç verdi" dedi. Kılıç daha sonra hasta kabul, tıbbi sekreterlik ve bilgisayarın yanı sıra tel kırma, sepet örme, makrome, ahşap boyama, amigurumi gibi alanlarda katıldığı 30 kursu başarıyla tamamladı.

"Başarı insana kendini daha iyi hissettiriyor"

Katılmadığı kursun kalmadığını dile getiren Kılıç: "Başarılı olduğunu gördükçe insan kendini daha iyi hissediyor. Bu şekilde sağlığınıza daha çok iyi geliyor. Ben de bu şekilde kendime geldim. Akciğer kanserinden dolayı çok büyük zorluklar geçirdim. Kendimi eve kapatmadım. Kapatsaydım daha çok hasta olur, belki de şu an ölmüş olabilirdim. Kendimi kurslara verdiğim için çok mutluyum. Bir şeyler başardım" dedi.