Koca duyurdu: Hastanelerde yoğun bakım doluluk oranı geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.

'Normale döndü'

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.

Bakan Koca, bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Antalya Şehir Hastanesi iki haftaya açılıyor

Koca, bir başka gazetecinin, "Yeni bir şehir hastanesi var mı?" sorusu üzerine ise birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi'nin tam kapasite ile hizmete alınacağını söyledi.

Hastanenin hasta kabulüne başladığını anımsatan Koca, "Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." açıklamasında bulundu.