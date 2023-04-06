Koronavirüsten son 5 ayda 844 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.

COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Verilere bakıldığında Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi.

Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.