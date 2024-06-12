Küçük hücreli akciğer kanserinde umut ışığı

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, 31 Mayıs-4 Haziran'da Şikago'da düzenlenen Amerikan Kanser Kongresi'nin ana temasının bu sene 'kanser yönetimi' olduğunu ifade etti ve ekledi: "Dünya kanser tedavisinde farklı noktaya gidiyor. Önümüzdeki süreçte bunun klinik yansımalarını göreceğiz."

Akıllı tedavi yöntemi, hastalığın tekrar riskini yüzde 27 azaltıyor

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin de kongrede akciğer kanseri tedavisine yönelik 'ADRIATIC' isimli bilimsel çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı bilgisini verdi. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalara yönelik yaklaşık 20 yıldır herhangi bir yeni gelişmenin yaşanmadığına işaret eden Karaçin, şunları kaydetti:

"Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanan çalışma yoktu, ta ki bu yılki ASCO'daki çalışma açıklanana kadar. ADRIATIC çalışmasında, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Bu çalışma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede bir faydası var mı?' sorusuna cevap aradı. Bu ilacın uygulanması bu riski yüzde 27 oranında azalttı. İstatistiksel anlamda da klinik anlamda da anlamlıydı. Bu gelişme hem hastalarımız hem bizler için son 20 yılda ilk pozitif sunulmuş çalışma olarak hepimizin yüzünü güldürdü."