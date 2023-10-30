Küresel ısınma, sıtma vakalarını Türkiye’ye taşıyabilir

Küresel ısınmanın bulaşıcı hastalıkların yayılımına etkisiyle ilgili yapılan çalışmalardan biri geçen aylarda tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı.

"İklim değişikliği ve sıtma: Tahminler gerçeğe dönüşüyor" başlıklı çalışmada, iklim değişikliğine bağlı olarak sıtmanın giderek daha belirgin hale geldiği, yükselen sıcaklıklar, yağış düzeninin değişmesi ve aşırı hava olaylarının, sıtma taşıyan sivrisineklerin yaşam döngülerini ve habitatlarını etkilediği ifade edildi.

İklim değişikliğinin sıtma üzerindeki etkisine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Emine Kiraz, iklim değişikliğinin sıtmanın yayılışını nasıl etkilediğini, "Daha yüksek sıcaklıklarla birlikte sivrisinekteki parazitin büyüme döngüsü, endemik bölgelerde ve alçak rakımlarda değişecek ve bu etkenler parazitin daha hızlı gelişmesine neden olacak, bulaşmayı artıracak ve dolayısıyla hastalık yükü de artacak" sözleriyle açıkladı.

Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı olarak, sıtma vakalarının, geçmişte de görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeniden ortaya çıkabileceği, sıcaklık artışı nedeniyle, daha önce rastlanmayan Türkiye'nin kuzey bölgeleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde dahi görülebileceği uyarısında bulunan Kiraz, DSÖ'nün 2025 öngörülerinin de hastalığın, iklim değişikliği ile birlikte kuzeye doğru yayılım göstereceği yönünde olduğuna dikkat çekti.