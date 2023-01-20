Medikale yatırım yaptı hedef ithalatı bitirmek

Fikret ÇENGEL

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 2023 yılı ihracat ve yatırım hedeflerini duyurdu. Şu anda 75 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 300 milyar liralık yatırımla İstanbul Hadımköy’de hayata geçirecekleri yeni fabrika projesinin yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Rıdvan Mertöz, 6-7 ay sonra tamamlanacak fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı.

2022 yılının özellikle imalatçılar için zor bir yıl olduğunu belirten Rıdvan Mertöz, geçtiğimiz yıl yaşanan küresel krize Rusya-Ukrayna savaşının da tuz biber olduğunu; savaşın hem korku yarattığını hem de ekonomileri ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Savaşın kendileri için olumlu ve olumsuz yanlarının olduğunu, Ukrayna’yla ticaret yapamadıklarını fakat Rusya ile olan ticarette artış yaşandığını ifade eden Mertöz, “İlk yarıda bütün işletmeci ve üreticiler gibi enerji fiyatlarının artışına bağlı olarak maliyetler arttı, fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kaldık. Enflasyon, ham madde artışı ve işçilik maliyetleri bizim dengemizi bozuyor ve bu durumu müşteriye ifade etmek daha da zor hale geliyor.” dedi.

Medikal ürün üretimiyle işe başlayan Bimed’in, ürettiği elektrik malzemeleri ile medikal ürün cirosunu geçmeyi başardığını belirten Rıdvan Mertöz, toplam 57 milyon euroluk cironun yüzde 52’sinin elektrik malzemesi olan kablo rakorlarının üretiminden elde edildiğini, 5 milyon euroluk cironun da medikal ürünlerden sağlandığını belirtti. 2022 yılının zor olmasına rağmen, kurdukları güçlü kadroyla çok iyi bir müşteri portföylerinin olduğunun altını çizen Mertöz, teknolojik ürünler üretmeleri nedeniyle negatif ve olumsuz bir yıl geçirmediklerini hatta döviz bazlı olarak yüzde 20 büyüdüklerini ifade etti. 2022 yılı ihracatlarının 47 milyon dolar olduğunu vurgulayan Mertöz, “Elektrik malzemelerinde yüzde 90 ihracatımız varken, medikal ürünlerde yüzde 90 iç piyasaya satış yapıyoruz. Sadece yüzde 10’luk kısım ihracata gidiyor. 2022 yılında yaklaşık olarak yüzde 20’lik döviz bazlı bir artış gerçekleştirdik ama bu artışa karşı karlılık maalesef aynı hızla gitmiyor” dedi.

"75 ülkeye satıyoruz"

İhracatçı bir firma olduklarını ve her yıl yeni ülkeleri portföylerine eklediklerini dile getiren Mertöz, “Bimed olarak; şu anda 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yapmaktayız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 20’si Almanya’ya. Aynı zamanda Almanya, en büyük ve en ciddi rakiplerimizin de olduğu bir ülke.” Rıdvan Mertöz, Bimed olarak en çok ihracat artışı gerçekleştirdikleri ülkenin Rusya olduğunu ikinci sırada Avustralya ve yeni projelerin olması nedeniyle Hollanda’nın üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

2023’te hedef yüzde 20 büyüme

2023'ün yeni fabrikaya taşınma süreciyle birlikte yorucu bir yıl olacağını belirten Rıdvan Mertöz, “2023’te 2022’deki gibi yüzde 20’lik bir üretim artışı veya yüzde 20’lik bir döviz bazlı büyümeyi hedefliyoruz. Kısmen kendi öz sermayemizi, kısmen de kredileri kullanıyoruz ama krediye erişimin zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Kredibiliteniz yüksek de olsa da... Biz bile maalesef zorlanıyoruz. Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim zorluğu olduğunu düşünebiliriz” dedi.