Memorial Sağlık Grubu, Avrupa’ya açıldı

Memorial, Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yer alan Enayati Medical City'deki Monza Onkoloji Hastanesi'nin %100 hissesini satın aldı ve kurumun 12’inci hastanesi olarak konumlandırdı.

Monza Onkoloji Hastanesi’ni satın aldı

Bükreş’in ‘sağlık kompleksi’ olarak kabul edilen ve pek çok farklı sağlık ihtiyacına tek çatı altında cevap vermeyi amaçlayan Enayati Medical City'de 11.000 metrekarelik kapalı alanda konumlanan Monza Onkoloji Hastanesi, son teknoloji altyapısı ve güçlü hekim kadrosu ile başta Onkoloji olmak üzere özellikli sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kompleks niteliğinde. 18 ay önce açılan, 106 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin; 6 ameliyathanesi, 12 yoğun bakım ünitesi, 12 kemoterapi odası, 2 endoskopi işlem ünitesi bulunuyor. İleri teknolojik donamıyla da dikkat çeken hastanede; da Vinci Xi Robotik Cerrahi teknolojisi, anjiyografi, 3 Tesla MR, Bilgisayarlı Tomografi, Röntgen, Mamografi gibi ileri görüntüleme üniteleri de yer almakta. Göğüs Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji, Meme Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Üroloji, Genel Cerrahi ve Dahiliye branşlarında sağlık hizmeti sunan hastane, Memorial kalitesi ve güvencesiyle eklenecek yeni hizmet ve bölümleriyle hasta odaklı hizmetlerine devam edecek.

Onkolojide tek çatı altında bütüncül tanı ve tedaviler

Kanserin tanı ve tedavisinde ilgili branşları tek bir çatı altında birleştiren ve hastaya özel tedavileri multidisipliner bakış açısıyla ve konsey kararı ile planlayarak yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden hastaya onkolojide yüksek standartlarda hizmet olanakları sunan Memorial, bu bakış açısını Romanya’daki hastane yatırımı ile de sürdürecek.

"Romanya'daki potansiyele yürekten inanıyoruz"

Türkiye’yi, sağlıkta kalite standartları ile tanıştıran ve JCI Akreditasyon Belgesi’ni dünyada 21’inci sırada alan Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su Uğur Genç, grubun Romanya yatırımı hakkında şu bilgileri verdi:

“Gururluyuz. Memorial Sağlık Grubu’nun hizmetlerini yurtdışına taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Hizmet sektöründeki bir Türk şirketinin yurtdışında başarılı olması hepimizin dileği… Bunun ilk adımını atmış olmak bizlere gurur veriyor. Memorial olarak yılda 3 milyondan fazla hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunuyoruz. Romanya’dan da özellikle Onkoloji, Hematoloji-Kemik İliği, Onkolojik Cerrahiler ve özellikli birçok tedavi için hastalar, kurumumuzu tercih ediyor. Romanya sağlık sistemindeki gelişmeleri uzun süredir izliyoruz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu sistemin ilerlemesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Memorial’in en önemli değerleri arasında yer alan; kaliteli, etik ve güvenilir sağlık hizmetlerini, hasta ve yakınlarının memnuniyetine odaklı olarak Romanya’da da sunmaya devam edeceğiz. Romanya’da çok güçlü bir akademik kadro ve teknoloji ile hizmet vermeye başlıyoruz ve bunları sürekli olarak geliştireceğiz. Memorial’in dünya çapında birçok hastane ile uluslararası bir marka olarak adından söz ettirmesi ana hedeflerimiz arasında. Yatırım için Romanya’yı seçmemizin en önemli nedeni, buradaki potansiyele yürekten inanmamız. Tecrübelerimizi, Romanya’da yaşayan tüm hastalarımıza sunacak olmak da bizi mutlu ediyor. Bilgi birikimimizi ve inandığımız tüm değerlerimizi, hastalarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için kullanacağız. Türkiye’de olduğu gibi Romanya’daki her hastamız, bizim ailemizden biri olacak. Annemize babamıza, kardeşimize ve çocuklarımıza nasıl yaklaşıyorsak, hastalarımıza da aynı empati ile hizmet veriyor olacağız. Yurtdışı yatırımı için 15 aydır yoğun bir çalışma içerisindeydik. Romanya’dan sonra farklı ülkelerde de olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”