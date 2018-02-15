'Merdiven altı estetikte bazı doktorların da rolü var'

15 Şubat 2018

ANKARA (DÜNYA) - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Başar Kaya, estetik alanında tedavi almak isteyen kişilerin “internet” üzerinden bilgi almakla yetinmemesi ve mutlaka hekim ile görüşmesini tavsiye etti. Türkiye, estetik operasyonlarda Avrupa ve Ortadoğu’nun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İstanbul bu alanda açık ara önde bulunuyor. Bu sektöre tehdit ise “merdiven altı” olarak nitelenen ve daha çok minimal invaziv ya da medikal estetik olarak adlandırılan uygulamalar.

Başar Kaya, uygulamaların gittikçe erişilebilir olması, bireylerin kentlerdeki sosyal ve iş hayatlarının gelişmesi sonucu dış görünümün önem kazandığını, çok sayıda cerrahi ya da daha basit estetik operasyon talebinin yükseldiğini vurguluyor. Botoks, saç ekimi, cilt uygulamaları gibi “minimal invaziv” uygulamaların hızla yaygınlaştığını ve eğilimin de bu alanın genişlemesi yönünde olduğunu vurgulayan Başar Kaya, “Dolgu, botox gibi uygulamalar gelişiyor. Dünya minimal invazive doğru kayıyor. Bugün o merdiven altının sebebi de o. Çünkü minimal invaziv olmasaydı ve biz hala her şeyi cerrahi ile yapıyor olsaydık o adamlar bu işlere cesaret edemezlerdi. Yani bıçağı eline almak öyle kolay değil” bilgisini verdi.

Doktorların etkisi

Türkiye’de minimal invaziv denilen uygulamaların yasal olarak hekimler tarafından lisanslı kliniklerde yapılabildiğini hatırlatan Başar Kaya, “merdiven altı” uygulamalara teşebbüs edenler içinde daha önce hekimlerin yanında çalışmış kişilerin ağırlıklı bir yer tuttuğunu vurguladı. Uygulamanın “fiyat” boyutu geliştiğinde, bu kişilerin olması gereken dozlardan daha düşük dozlarla uygulama yapmak yanında kalitesiz hatta sahte ürünleri devreye almasıyla sağlık sorunlarının ortaya çıktığına işaret eden Başar Kaya, tedavi almak isteyenlerin mutlaka hekim ve lisanslı kliniklere başvurması gerektiğini belirtti.

“Merdiven altı” uygulamaların doktor bağlantısına da işaret eden Başar Kaya, “Bunu (lisansı olmayan klinikler-hekim olmayan personel) aslında bu ürünü (minimal invaziv estetik uygulamalarında kullanılan tıbbi malzemeler) satan firma kontrol etmek istiyor. ‘İlacı mesela botox’u sadece doktora satarım’ diyor. Ama o doktorların içinde öyle doktorlar var ki; üstüne 10 lira koyup, bu merdiven altında yapan adama satıyor. Yani o botoxu alıp, uygulayacak kişi kendi kendine ihanet ediyor. O adama veriyor. O adam 3 kişiye yapmaya çalışarak fiyatı ucuzlatıyor. Bunu yapan bir doktor grubu var. O gruba engel olamazsınız engelleyemezsiniz” diye konuştu.

Sağlık turizmi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Başar Kaya, Türkiye’nin iyi sağlık hizmetini Avrupa’ya göre daha ucuz vermesi dolayısıyla giderek artan biçimde hem estetik cerrahi, hem de minimal invaziv uygulamalarda hızla geliştiğini belirterek, bu alanda ciddi sayılabilecek bir sağlık turizmi kapasitesine ulaştığını belirtti. Kaya, bu alanda İstanbul’un öne çıktığını, Ankara ve diğer illerin ise gerek ulaşım, gerekse turizm imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle sağlık turizmi alanında şansının pek bulunmadığını, iç talebin ana belirleyici olduğunu anlattı.