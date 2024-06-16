“Metamizol” içeren ağrı kesiciler incelemeye alındı (Hangi ilaçlar listede?)

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Avrupa İlaç Kurumu (EMA), agranülositoza (akvuyav sayısının azalması) neden olduğu tespit edilen ve metamizol içeren ağrı kesicilerin inceleme altına alındığını, inceleme sonucunda bu ilaçlara yönelik tavsiyelerin paylaşılacağını duyurdu.

EMA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“EMA, bilinen agranülositoz riskini en aza indirmek için alınan önlemlerin yeterince etkili olmayabileceğine dair endişelerin ardından ağrı kesici metamizol içeren ilaçlarla ilgili bir inceleme başlattı. EMA'nın güvenlik komitesi (PRAC) AB'de farklı ruhsatlı kullanımlarında ruhsatlandırılmış tüm metamizol içeren ilaçlar için agranülositoz riskini ve mevcut risk minimizasyon önlemlerini gözden geçirecektir. Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde ruhsatlarının devam ettirilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır."

İlaç listesi paylaşıldı

EMA, metamizol içeren ağrı kesicilerin 1920’lerden bu yana Avrupa genelinde kullanıldığını belirterek, ilaçların listesini de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Metamizol içeren ilaçlar bir dizi AB ülkesinde ruhsatlandırılmıştır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya. Finlandiya'da ruhsatlı tek metamizol içeren ilaç geri çekilmektedir. Bir dizi isim altında mevcutturlar: Afexil, Algifen, Algifen Neo, Algi-Mabo, Algocalmin, Algopyrin, Algozone, Alindor, Alkagin, Alvotor, Analgin, Benlek, Berlosin, Buscapina Compositum, Dialginum, Dolocalma, Flamborin, Gardan, Hexalgin, Locamin, Metagelan, Metalgial, Metamistad, Metamizol, Metapyrin, Natrijev, Nodoryl, Nofebran, Nolotil, Novalgin, Novalgina, Novalgine, Novaminsulfon, Novocalmin, Panalgorin, Piafen, Piralgin, Pyralgin, Pyralgina, Quarelin, Scopolan Compositum, Spasmalgon ve Tempalgin.”