MHRS "Dünyanın en iyisi" seçildi

31 Ekim 2017

Sağlık Bakanlığınca uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) "Dünyanın en iyisi" seçildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerinden birini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu." dedi.

Londra'da yapılan Contact Center World Awards organizasyonunda Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika bölgelerinin birincileri yarıştı.

Daha önce EMEA (Avrupa, Orta Asya ve Afrika) bölgesinin "Best Outsourcing Partnership" (En İyi Dış Kaynak Ortaklığı) kategorisinde 2017 yılı birincisi olan MHRS, şimdi de bölgesinde birinci seçilen diğer kurumları geride bırakarak kıtalararası dünya birinciliğini elde etti.

MHRS, Sağlık Bakanlığı ile projenin teknik altyapısını yürüten AssisTT A.Ş'ye de iki ödül getirdi. Türk Telekom iştiraki AssisTT A.Ş, "Büyük Ölçekli En İyi Çağrı Merkezi" ile "En İyi Teknoloji İnovasyonu" dallarında birincilik ödülü almaya layık görüldü.

"Küresel ölçekte bir başarı hikayesi"

Birinci, yaptığı açıklamada, MHRS'nin sağlıkta dönüşümün en önemli ayağı olduğunu vurgulayarak, "MHRS, vatandaşımızı istediği hastanede kendi seçtiği hekimle buluşturan bir platform olarak hizmet veriyor. Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu." dedi.

Türkiye'nin milli projesi MHRS'nin dünyanın ilk ve tek hastane randevu sistemi olma özelliği taşıdığını aktaran Birinci, başarının Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı.

Birinci, MHRS'nin 2010 yılından bu yana vatandaşların kolayca muayene randevusu almalarına imkan sağladığını anımsatarak, dünyada ülke çapındaki tüm hastaneleri tek merkezde buluşturan MHRS'nin Londra'da aldığı ödülle de başarısını tescillediğini söyledi.

Kamudaki En Büyük Çağrı Merkezi

MHRS sayesinde vatandaşlar, Türkiye'deki 829 kamu hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerinden 7 gün 24 saat randevu alabiliyor.

ALO 182 çağrı merkezi, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr ve mobil uygulamaları ile randevu alınabiliyor, değişiklik yapabiliyor ya da randevu iptali gerçekleştirilebiliyor.

AB'nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmeti arasında yer alan MHRS, randevuların canlı operatörler aracılığı ile verildiği ALO 182, kamudaki en büyük çağrı merkezi durumunda.

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanesi ve aile sağlığı birimlerine verilen randevu hizmeti yaklaşık 3 bini çağrı operatörü olmak üzere toplamda 3 bin 495 çalışan tarafından sağlanıyor. 10 bin çağrı merkezi çalışanının istihdam edildiği sektörde MHRS, 3 bin 495 çalışanı ile liderliği elinde bulunduruyor.

Yaklaşık 490 milyon randevu alındı

2010'da devreye giren MHRS'den bugüne kadar 53 milyon vatandaş, 490 milyon randevu aldı. MHRS'nin hizmete girdiği günden bugüne kadar 489 milyon 240 bin çağrı yanıtlandı. Verilen randevuların yüzde 63,42’si ALO 182 hattından oluşturuldu.

MHRS'den bu yılın ilk 9 ayında 56 milyon 519 bin 660 randevu verildi. ALO 182 üzerinden ortalama randevu alma süresi 2 dakika 21 saniye olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA