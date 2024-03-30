Mutsuzluğun sebebi psikolojik yorgunluk mu?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz, modern yaşamın getirdiği stres ve baskılarla birlikte, insanların ruhsal olarak yıprandığını ve bu durumun hayat kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Gün içinde sürekli olarak karşılaşılan yoğunluk, beklentiler ve sürekli hareket halinde olma durumu, insanları adeta tüketiyor.

Ancak, bu durumun farkında olmak ve önlem almak mümkün. Öncelikle, bireylerin kendi ihtiyaçlarını tanıyarak, zamanlarını ve enerjilerini daha verimli kullanmaları gerekiyor. Dinlenme ve kendine zaman ayırma pratiği, psikolojik dengeyi sağlamak için oldukça önemli. Ayrıca, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, hobilerle uğraşmak ve doğa ile zaman geçirmek gibi aktiviteler, ruhsal zindeliği destekliyor.

İnsanların sürekli olarak stres ve yorgunluk içinde olmaları, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, psikolojik sağlığa özen göstermek ve gerektiğinde profesyonel destek almak önemlidir. Uzm. Dr. Gürbüz’ün uyarısı, toplumun genel sağlığı açısından da önemli bir anlayışın yansıması niteliğinde ve psikolojik yorgunluğa karşı bilinçli bir şekilde mücadele etmek, yaşam kalitesini artırmak adına önemli bir adım.

Birçok problem hayat enerjisini azaltıyor

Günlük rutinler hayatın büyük bir parçasını oluşturuyor. Hayatta kalabilmek için yemek yemek, uyumak, işe gitmek, alışveriş yapmak zorundayız. Peki tüm bunları yaparken zihnimizde fazlaca yer kaplayan gerekli gereksiz birçok problemin hayat enerjimizi ve motivasyonumuzu azaltmasının nedeni ne olabilir? Moodist Hastanesi’nden Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz, bu durumu psikolojik yorgunluk ile açıklıyor. Günümüzde tükenmişlik semptonlarının oldukça yaygın olduğunu belirten Gürbüz, “Bunun birçok nedeni olmakla birlikte mevsimlerin değişmesinden tutun da dijital dünyada ve kapalı alanlarda fazlaca vakit geçirmek bile bunu oldukça tetikleyen bir durum. Sevdiğimiz işi yapmıyorsak ayaklarımız geri geri gidecektir, yaşadığımız ekonomik problemler hobilerimize ve kendimize zaman ayırmayı zorlaştıracak ve hayat mücadelesi içinde zihinsel olarak bitkin ve yorgun hissetmek de kaçınılmaz olacaktır. Eğer dikkat problemleri yaşıyor, uyuduğunuz halde yorgun uyanıyorsanız, vücudunuzda tıbbi nedenlerle açıklanamayan ağrılar, uyuşmalar ve bedensel semptomlar oluyorsa, enerjiniz hızla düşüyor ve tükenmiş hissediyorsanız psikolojik yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz” diyor.

Psikolojik yorgunluktan kurtulmak mümkün mü?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz, psikolojik yorgunluktan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Fakat bunun için ciddi yaşam tarzı değişiklikleri yapmanın da gerekli olduğunu ekliyor. Gürbüz, önerilerini şöyle sıralıyor: “Psikolojik yorgunluktan kurtulmak için kendinize vakit ayırmalı, hayır diyebilmeli ve sınır çizebilmeyi bilmelisiniz. Kaldırabileceğinizden fazla sorumlulukları destek alarak halletmelisiniz. Vücudunuzun ritmine uygun saatlerde dinlenmeli, spor yapmalı ve sevdiklerinizle vakit geçirmelisiniz. Günlük yaşama uyumunuz ileri derecede bozulduysa ve bununla kendi başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız mutlaka psikolojik destek almayı denemelisiniz. Unutmayın eğer siz iyi olmazsanız etrafınıza da verimli olmanız söz konusu olmayacaktır, kendinizi ertelememelisiniz."