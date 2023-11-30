Op. Dr. Mehtap Ertürk: Obezite depresyona sebep olabilir

Plos'un yayımladığı verilere göre obezite hastası kadınların %23,2’sinde, erkeklerin ise %11,7'sinde depresif belirtiler görülüyor. Obezitenin psikolojik etkilerinin incelendiği çalışmada, insanların kilolu olduğu için depresyona girdiği ya da depresyonda olduğundan dolayı yeme bozuklukları yaşadığı kaydediliyor. Kilo verememenin kişilerde anksiyete, endişe, kaygı ve öfke sorunlarını da ortaya çıkardığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap Ertürk, ameliyatsız bir yöntem olan yutulabilir mide balonu uygulamasıyla kilo vermenin kolaylaştığını açıkladı.

Op. Dr. Mehtap Ertürk, “Fazla kilo, kişilerde hem başka hastalıkları hem de depresyonu beraberinde getiriyor. Erken yaşlarda da görülen bu durum, kişileri dış görünüşleri açısından da rahatsız ediyor. İlerleyen yaşlarda ise hem psikolojik hem de mental olarak ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya bırakıyor. Bu kilolardan kurtulmakta zorlanan ama cerrahi müdahaleden de kaçınanların tercihi yutulabilir mide balonu oluyor. Kişinin yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesini kolaylaştıran yutulabilir mide balonu uygulaması sonrasında hasta, 20 dakikada günlük hayatına dönebiliyor” dedi.

“Uygulamadan sonra kişi, akıllı teknolojilerle uzaktan takip edilebiliyor”

“Anestezi veya endoskopi gibi müdahalelerin gerekmediği yutulabilir mide balonu uygulamasının ardından kişinin ilerlemesi akıllı tartı, saat ve mobil uygulama üzerinden uzmanlar tarafından takip ediliyor” şeklinde konuşan Op. Dr. Mehtap Ertürk, “Dünyada insanların 3’te 1’i kilolu veya obez. Bu durumun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Yutulabilir mide balonu, bu aşamada kritik bir önem taşıyor. 20 dakikada tamamlanan yutulabilir mide balonu uygulamasında ucunda ince bir ip bağlı olan balon, yutulduktan sonra doktor tarafından sıvıyla dolduruluyor. Böylece kişi daha az yemesine rağmen, daha uzun süre tokluk hissediyor. Ayrıca, yutulabilir mide balonu vücuttan müdahale edilerek çıkarılması gerekmediği için anestezi veya endoskopi yapılmıyor. Mideye yerleştirildikten 16 hafta sonra kendiliğinden atılıyor” ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap Ertürk, yutulabilir mide balonundan sonraki süreç için de detayları şöyle aktardı: “Bu yöntemde endoskopik mide balonuna göre çok daha az komplikasyon kaydediliyor. Ancak kusma, mide bulantısı ve mide krampları gibi yan etkileri birkaç gün sürebiliyor. Mide balonu uygulaması yapıldıktan sonra ilk 3 gün sıvı beslenme, sonraki 3 gün püreyle beslenme öneriyoruz. Sonrasında hastalarımız normal katı gıdalara geçiş yapabiliyor. Mide asidini uyaracak gıdalar, asitli ve alkollü içecekleri tavsiye etmiyoruz.”

“Bu yöntem ile ilk ayda 10 kilo vermek mümkün”

Obezite tedavilerinde oldukça yaygın hale gelen yutulabilir mide balonu uygulamasıyla kişiler metabolizma hızlarına ve başlangıç kilolarına göre ilk ayda %8 ila 10 kilo verebildiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap Ertürk sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kendine zayıflama hedefi koyan danışanımızın uygulama sonrasında iyi bir beslenme programıyla ve egzersizlerle bu süreci desteklemesi gerekiyor. Hedef koymak her zaman başarmanın yarısıdır diyebiliriz. Bu yüzden, psikolojik olarak kendini zayıflamaya hazırlayan hastalarımızın motivasyonunu koruması çok önemli. Kendini hazır hissetmeyenler ise maalesef duygusal açlık, öfke, kaygı ve endişe gibi sebeplerden yeme bozukluklarına devam edebiliyor. Biz de uzmanlarımızla kişiye özel hazırladığımız beslenme programlarını uygulayan hastalarımızın gelişimini diyetisyenlerle 6 ay boyunca takip ediyoruz. Bunu takiben, 1 senelik veya art arda 2 balon şeklinde farklı yöntemler uyguluyoruz. Hastalarımızın sağlığını ve memnuniyetini önceliğimiz kabul ediyoruz.”