14 Nisan 2018

Gümrük ve Ticaret Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesinin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, tüketicilerle ilgili bakanlığın başında olmasından dolayı bu tür derneklere ayrı önem verdiklerini söyledi.

Ticareti, rekabeti ve ekonomiyi büyütmeyi teşvik ettiklerini belirten Tüfenkci, diğer yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmak adına büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Tüfenkci, 21. yüzyılın esasında dijital ekonominin hakim olacağı bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, özellikle tüketicilerin dijital ekonomiye karşı korunması noktasında da yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Mevcut ve oluşması muhtemel sorunlar karşısında tüketicileri koruma adına tedbirler aldıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Bu kapsamda internette güven damgası protokolünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzaladık ve onu da inşallah haziran ayında hayata geçirmiş olacağız. Tüketici esasında örgütlendiği zaman piyasaların gelişmesi, sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında büyük bir görev ifa ediyor. Piyasaları sizler yönlendiriyorsunuz." diye konuştu.

"Güvensizlik endeksini binde 35'e indirdik"

Ürün güvenliği noktasında bakanlık olarak iyi çalıştıklarını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"2011 yılında bakanlığımızın denetimindeki ürünlerde güvensizlik endeksi yüzde 38,6 iken 2016 itibarıyla bu rakam yüzde 2'ye gerilemiştir. 2017'de de bu oranı binde 35'e indirdik. İnşallah sorumluluğumuz altındaki ürünleri denetlemeye ve tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl denetimlerimizi artırdık ve piramit yapıların üzerine gittik. Kamuoyunun bizim denetimlerle haberdar olduğu Çiftlik Bank gibi piramit satışların, tüketicileri aldatmasına yönelik eylemleri önleme adına rol aldık ve o dolandırıcıları da cumhuriyet savcılarına şikayet ettik, davaların açılmasını sağladık. Bir takım bu dolandırıcılar da tutuklandılar."

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Alo 175" telefon hattına değinen Tüfenkci, tüketicilerin herhangi bir konuda şüphe ve şikayeti olduğu zaman bu numarayı araması gerektiğini bildirdi.

Tüfenkci, reklam kurulunun da özellikle haksız rekabet ve aldatıcı reklamların önüne geçmek için ciddi anlamda çalıştığına işaret ederek, bu konuda da şikayette bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA