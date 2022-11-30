Polifarma, 3. kez Altın Havan Ödülü’nü aldı

Eczacı Dergisi tarafından ilaç ve eczacılık sektörünün çalışmalarını ve hizmetlerini ödüllendirmek hedefiyle bu yıl 12’incisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, “Türkiye’de ilk yüksek teknoloji smart aseptik GMP ilaç üretim ve dolum hattı” ile Yatırım kategorisinde Altın Havan Ödülü’nün sahibi oldu.

Yatırım kategorisinde Altın Havan kazanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Polifarma olarak ilaç sektörü ve ülke ekonomisi için değer yaratmak, sektördeki büyümemizi sürdürülebilir kılmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıl bize Altın Havan kazandıran aseptik GMP ilaç üretim ve dolum hattı yatırımıyla flakon üretim kapasitemiz ve istihdamımızı artırdık. Yüksek teknolojiye sahip hattımızda hammadde tartımından sekonder ambalaja kadar üretim sürecinin her aşamasını, dataları ve arızaları merkezi bir yazılımla kontrol ediyoruz. Hatasız ve GMP’ye uygun üretim yapabiliyoruz. Hedefimiz ülkemiz ve sektörümüz için çok daha iyisini yapabilmek” dedi.