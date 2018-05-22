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'Polistiren diğerleri' ithalatına soruşturma

Ekonomi Bakanlığı tarafından, İran menşeli 'polistiren diğerleri' ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

'Polistiren diğerleri' ithalatına soruşturma
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Ekonomi Bakanlığı İran menşeli 'polistiren diğerleri' ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada yapılan inceleme neticesinde, bir damping soruşturmasının başlatılmasına yetecek bilgi ve belgenin mevcudiyetine kanaat getirildiği belirtilerek, "İran menşeli söz konusu eşya ithalatına yönelik olarak damping soruşturması başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Reuters

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