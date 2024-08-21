Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Maymun çiçeği virüsü için en riskli şehir belli oldu!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CGTN Türk’e yaptığı değerlendirmede maymun çiçeği virüsü ilgili önemli uyarılar ve açıklamalarda bulundu.

Kişisel hijyenin önemini vurgulayarak Umre’ye gidecek vatandaşları fiziksel temastan kaçınmaları konusunda uyaran Ceyhan, Afrika’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçiler ve öğrencilerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin en riskli ili..."

Türkiye'nin maymun çiçeği virüsü açısından en riskli ilini de açıklayan Ceyhan, "İstanbul'daki risk Elazığ'da yoktur. Afrika ile ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye'nin en riskli ili İstanbul. Dolayısıyla farklı bölgelere göre farklı önlemler alınması gerekebilir" dedi.

"Maymun çiçeği, Covid-19 gibi bir pandemi değil"

Vatandaşların telaşlanmaması gerektiğine de vurgu yapan Ceyhan, "Covid-19'daki gibi bir pandemi değil bu. Çünkü pandemi demek çok karışık bir şey değil. Eğer kıtalar arası bir salgın varsa bu bir pandemidir. Bu bir pandemi ama pandemilerin birbirinden çok farkı var" ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler?

M çiçeği virüsü, insanlar arasında ve enfekte hayvanlardan kolayca yayılabilen viral bir hastalık.

DSÖ'ye göre; dokunma, öpüşme veya seks gibi yakın temasın yanı sıra çarşaf, giysi ve iğne gibi kontamine materyaller yoluyla da yayılabilir.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Semptomlar arasında ateş, ağrılı döküntü, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, düşük enerji ve büyümüş lenf düğümleri yer alıyor.

DSÖ “maymun çiçeği hastalığı” (Monkeypox) ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.