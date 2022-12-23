Reckitt Türkiye Sağlık’ta üst düzey atama

Reckitt Sağlık Türkiye’de önemli bir atama gerçekleştirildi. Ocak 2020’den beri Reckitt Sağlık Türkiye’nin Finans Direktörlüğünü üstlenen Ömer Ethemoğlu, 1 Temmuz 2022 itibariyle Güney Doğu Avrupa Finans Direktörlüğü görevine atandı. Başta Romanya olmak üzere, Macaristan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Slovenya’nın da içinde bulunduğu 10 ülkeden sorumlu olacak olan Ethemoğlu, şirketin başarısı için çalışmalarını sürdürecek.

Reckitt Sağlık Güney Doğu Avrupa’nın tüm finans operasyonlarından sorumlu olacak olan Ömer Ethemoğlu, kârlılık ve nakit odaklı güçlü stratejik bakış açısı ve yerel inovasyonlara verdiği önem ile son 2 yılda çift haneli ciro ve karlılık büyüme başarısında kilit rol oynadı. Reckitt Sağlık İş Birimi’nin güçlü finansal yapısını korumak adına küresel finansal liderliğin desteğini alarak doğru aksiyonların alınmasını sağlayan Ethemoğlu, SAP dönüşüm sürecinin liderlerinden biri olarak şirketin altyapı ve sistemlerini gelecek dönemlerdeki büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırdı.