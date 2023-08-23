Roche'nin 'yanlışlığı' şirket hisselerine yaradı

İsviçreli ilaç üreticisi Roche, akciğer kanseri ilacı denemesinin ara analizinden elde edilen olumlu verileri yanlışlıkla yayımladı.

Tedavinin etkinliğini doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç olsa da yanlışlıkla yayımlanan olumlu veriler şirket hisselerinin yükselmesini sağladı.

Şirketin hisseleri yüzde 4.5 artarak son bir haftanın zirvesine yükselirken, 2020 yılının sonlarından bu yana en iyi günlük performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Hayatta kalma oranı yayınlandı

Roche, açıklamasında, piyasa katılımcılarının anti-TIGIT olarak adlandırılan deneysel bir ilaç grubunun parçası olan yeni immünoterapi ile ilgili ara analizinin yanlışlıkla açıklandığını şirkete haber verdiklerini belirtti.

Açıklamada, "olgunlaşmamış" verilerin 0.81 seviyesinde bir hayatta kalma oranı gösterdiği, bunun da ilacı kullanan katılımcılarda ölüm oranının ilacı kullanmayan paralel gruptaki katılımcılara kıyasla %19 daha düşük olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Elde edilen sonuçlar henüz istatistiksel olarak bir anlam ifade etmiyor. Bu da ilacın sahip olabileceği rastgele etkilerin göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.

Yatırımcılar bekliyordu

Geçen yıl, test sürecinden elde edilen veriler tiragolumabın hastalığın ilerleyişini yavaşlatmadığını göstermiş ve ilacın etkinliği konusunda şüphelere neden olmuştu.

Ancak yatırımcılar tedavinin hâlâ tıbbi ve ticari potansiyele sahip olup olmadığını görmek için hayatta kalma oranına ilişkin daha uzun vadeli verileri bekliyorlardı.

Roche'un sözcüsü, araştırmacıların test süreci verilerini toplamaya devam edeceklerini ve hayatta kalma oranına ilişkin daha güvenilir sonuçları 2024'ün ilk çeyreğinde açıklayacaklarını söyledi.