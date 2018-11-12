Sağlık Bakanlığı, SMA hastaları için ilaç temin edecek

12 Kasım 2018

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç temini için süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "SMA tip-2 ve tip-3 için bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. Bakanlığımız, hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır."

Açıklamasında, SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, söz konusu ilaçları uygun fiyatla temin için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA