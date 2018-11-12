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Sağlık Bakanlığı, SMA hastaları için ilaç temin edecek

Sağlık Bakanı Koca, SMA tip-2 ve tip-3 hastaları için bakanlığın uygun fiyatlı ilaç temin etmek üzere çalışmalara başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, SMA hastaları için ilaç temin edecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç temini için süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "SMA tip-2 ve tip-3 için bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. Bakanlığımız, hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır."

Açıklamasında, SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, söz konusu ilaçları uygun fiyatla temin için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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