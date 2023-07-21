Sağlık işçileri geriye dönük alacaklarını istedi

Belma A.Özgen (Kocaeli)

Öz Sağlık – İş Sendikası, sağlık çalışanlarının geriye dönük alacaklarının geciktirilmesine ilişkin Türkiye genelinde ortak basın açıklaması yaptı. Kocaeli’de, Kocaeli Valiliği binası içerisindeki İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, geriye dönük alacaklarının daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık İş olarak 190 bin işçinin, işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığı toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçtiğini hatırlatan Sedat Balkan, işçinin alacağı paranın ‘kuşa döndürüldüğünü’, kurban bayramında da sağlık işçilerinin yüzünün güldürülmediğini söyledi. Sedat Balkan artan ev kiraları, vergi oranları ve akaryakıt fiyatlarının ve beraberinde gelen başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı anda yansıyan artışların sağlık işçilerini çok daha zora soktuğunu belirtti. Beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yüzde 200’e varan oranlarda artış gösterdiğini belirten Sedat Balkan, “Sağlık çalışanları olarak bizler, ekonomik kriz ile uğraşan devletimizin yanında olduk ancak devletimiz bizim yanımızda değil. Sabrımız bitti. Geriye dönük alacaklarımızın önemsenmeyip ödenmemesine karşın sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşın onurumuz da kırıldı. Geriye dönük alacaklarımızın bu enflasyonist ortamda pula dönüşmesinden dolayı eve götürecek ekmek eridi, bitti.” açıklamasını yaptı.

Üvey evlat muamelesi

Sağlık işçilerinin seslerinin artık duyulmasını istediklerini belirten Sedat Balkan, alacak öderken bile işçinin kadrosuna göre bölündüğünü, 656 KHK’lıların üvey evlat muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi. Sedat Balkan açıklamasını, geriye dönük alacakların taksit taksit ödenmesini de talep ederek tamamladı.