Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının taleplerini Sağlık Bakanı Memişoğlu ile paylaştı

Ziyarette birinci basamak sağlık sisteminin değerlendirilmesinden karşılıklı yer değişikliği yapılabilmesine, tayin taleplerinde yaşanan sorunlardan Ek Ödeme Yönetmeliğine kadar birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sağlık-Sen’in sahadan topladığı talep ve sorunları içeren rapor da Bakan Memişoğlu ile paylaşıldı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için gerçekleştirilen çalıştaylarla ilgili bilgi verildi

Ziyarette sağlık sistemine dair birçok konu üzerine istişarede bulunuldu. Görüşmede Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için gerçekleştirdikleri çalıştaylarla ilgili ön raporu Bakan Memişoğlu ile paylaştı. Doğan, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının tavan oranlarının, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması gerektiğini de vurguladı.

Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu’nun verileri paylaşıldı

3+1 sistemiyle istihdam edilen sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesinin sağlanması için Sağlık-Sen tarafından oluşturulan Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu hakkında bilgi veren Doğan, platformun verilerini Bakan Memişoğlu ile paylaştı.

Doğan, karşılıklı yer değişikliğinin yapılmasıyla sahada büyük bir memnuniyet oluşacağını ifade etti.

“Ek ödeme oranları artırılmalı”

Sağlık profesyonellerinin talep ve sorunlarını içeren raporu Bakan Memişoğlu ile paylaşan Doğan, “Talepleri ve sorunları sahadan topladık. Üzerinde uzman ekibimizle çalışarak çözüm önerilerimizi sıraladık. Bu taleplerin karşılık bulması hem sağlık sistemimizi daha da güçlendirecek hem de çalışan memnuniyetini artıracaktır. Ek ödemelerin yetersiz olması en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda günümüz ekonomik şartlarına göre ek ödeme oranlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’na sunulan raporda yer alan maddeler şu şekilde:

“Taban ödeme oranları artırılmalı. Nöbet ücretleri artırılmalı. Sağlık profesyonellerinin giydiği forma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalı. Sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmeli. 3+1 yıl sistemiyle istihdam edilen sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesinin önü açılmalı. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının teşvik ve destek ödemeleri artırılmalı. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri artırılmalı. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemeleri artırılmalı. Temel ek ödeme yüzde 100 oranında artırılmalı. Temel ödeme sağlık profesyonellerinin emekliliğine yansıtılmalı. Gece saatlerinde görev yapanlara gece tazminatı verilmeli. Sağlık lisansiyerlerinin (diyetisyen, fizyoterapist, psikolog) taban ödeme katsayıları artırılmalı. Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanı tablosu tekrar değerlendirilmeli. Tayin taleplerinin değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar çözülmeli. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların eğitim durumlarına göre genel idare hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalı. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşları personeline ve araştırmacı kadrosundakilere ek ödeme verilmeli.”

Ziyarette, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Sekreter Durali Baki’nin yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Duman yer aldı.