Sağlık turizminde ‘çantacı’ ve ‘merdiven altı’ tehdidi

Mehtap HALICI

Turizm gelirleri içinde sağlık harcamaları önemli bir paya sahip. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık turizmi önemli bir pazar payı oluşturuyor ve her geçen gün büyüyor. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye’nin sağlık turizminde yavaşlayan ivmesini yeniden kazandığını ve 2023 yılında sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyadaki 100 milyar dolarlık global sağlık turizmi pazarından Türkiye’nin çok daha büyük pay alabileceğine dikkat çeken Dr. Terziler, sözlerine şöyle devam etti:

"Potansiyelimiz büyük"

“Türkiye; deniz, kum, güneş turizmi dışında sağlıktan doğaya, spordan kültür turizmine kadar birçok alanda turist çekiyor. Son yıllarda ise en büyük ataklardan biri sağlık turizmi. Türkiye, 4 milyar dolarlık cirodan yüzde 3-4’ler seviyesinde bir pay alıyor. Ancak bu oran yüzde 10’lara çıkmalı. Yıl sonunda gelirin 10 milyar dolara yükselmesi işten bile değil. Çünkü bu pazarda gelişmeye açık bir alan var. Bunun için de büyük bir potansiyele sahibiz.”

"Son 4 ayın iyi yönetilmesi lazım"

Türkiye'nin sağlık turizminde 2022 yılında saç ekimi, estetik, diş ve genel sağlıkta gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardığını ifade eden Terziler, "Bunun hemen hemen yarısını saç ekimiyle, yarısını da estetik diş ve genel sağlık hizmetleriyle yakalamıştık. Fakat geçtiğimiz ilk 6 ayda olması gereken 2 milyar dolarlık cirolar, 0,8 milyar doları anca yakaladı. Dolayısıyla 1 milyar dolarlık saç ekim cirosu geriledi. Diş ve estetikte de istediğimiz havayı yakalayamayarak, ilk yarıda beklenen yaklaşık 2 milyar dolarlık ciro, 1,4 milyar dolar seviyesini ancak buldu. Seçim sonrası Türkiye yeniden istikrara kavuşunca işler yoluna girmeye başladı. Önümüzde daha koşacağımız koskoca eylül, ekim, kasım ve aralık ayları var. Bu aylar, sağlık turizminde en zirve sezonumuz. Bu ayların çok iyi yönetilmesi lazım” diye konuştu.

"Verginin yüzde 15-20’si kaçıyor"

Dünyanın en kaliteli işlerini yapan hastane ve kliniklerin Türkiye’de olduğunu, insanların sırf uygun olduğu için değil kalitesi nedeniyle de ülkemize geldiğini belirten Terziler, merdiven altı işletmelerin önlenmesi gerektiğini bildirdi. Terziler, “Ayrıca ‘çantacılar’ diye tabir edilen ve Türkiye’den yurt dışına gederek kaçak bir şekilde saç ekimi yapan Türk doktorlar ve hemşireler sektörü lekeliyor. Bunlar engellenmeli” diye konuştu. Devletin bu sorunu bir an önce sonlandırması gerektiğini ifade eden Terziler, “Bu konuda özel sektör olarak devletin bizden istekleri var ise biz onların yanında her zaman olmaya hazırız. Çünkü burada vergi kaçağından önce döviz kaçağını da düşünmek gerekiyor. Verginin yüzde 15-20’si kaçıyorsa, dövizin de yüzde 100’ü kaçıyor. Bu konu çok elzem bir olay" ifadelerini kullandı.

"1 yılda 500 bin Türk saç ekimi yaptırıyor"

Dr. Servet Terziler, Türkiye’de her yıl saç ektirme operasyonlarının artığını söyledi. Dr. Terziler, bir yılda ortalama 500 bin Türk insanının saç ektirme operasyonu yaptırdığını belirten Terziler, “Türkiye’de her 10 kişiden biri estetik işlem yaptırıyor. En yüksek estetik operasyonlarının başında ise şu anda saç ekimi geliyor. Bu oran yüzde 60’lar seviyesinde. İkinci sırada ise burun ameliyatı var” şeklinde konuştu.