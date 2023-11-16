Sağlıklı yaşam trendi, sirkeye talebi artırdı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tüketici davranışlarında yaşanan değişim, sirke tüketimini artırıyor. Özellikle sağlıklı yaşam trendinin öne çıkması ile sirkenin günlük hayatta kullanım alanları da çoğaldı. Sirke ürünlerinin dünya çapında popülerliğinin her geçen gün arttığını kaydeden Fersan CEO’su Gürhan Güven, bazı firmaların sirkeyi probiyotik takviyeli çeşitlerle daha sağlık odaklı ürünlere dönüştürdüğünü ifade etti.

Probiyotik sirkeler, sirkeli içecekler, sirkeli vitamin takviyeleri ve kozmetikte kullanılan sirke içerikli ürünlerin bunlardan bazıları olduğunu ifade eden Güven, ‘’Ayrıca sirkenin temizlik kültüründe de yeri gittikçe önemli hale geliyor. Tüketiciler artık hayatlarının her alanında doğal olan ürünleri tercih etme eğilimindeler’’ dedi.

Global sirke pazarın büyüklüğü 2.5 milyar $

Dünyadaki sirke pazarının 2022’de yaklaşık 2.5 milyar dolara ulaştığını aktaran Güven, Türkiye’nin ise sirke üretim miktarının yaklaşık 150 bin ton olduğunu dile getirdi. Global sirke pazarının yüzde 50’sinin İtalya›nın elinde olduğunu ve yıllandırılmış özel sirke üretiminde ilk sırada bulunduğunu ifade eden Güven, ‘’2.5 milyar doların 1.3 milyarı sadece İtalya›dan geliyor.

Türkiye’de ise sirkenin ihracat oranı üretimin sadece yüzde 20’si kadar. Sirke Üreticileri Derneği ile birlikte bu oranı da artırmayı ve katma değerli, kaliteli, en yüksek standartlarda sirkeleri dünya pazarına açmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Fersan olarak Türkiye’nin sirke sektörü pazarından yüzde 25 pay aldıklarını açıklayan Güven, dünyadaki trendleri yakından takip ederek piyasadan aldıkları iç görülerle inovatif ürün yelpazelerini genişlettiklerini aktardı.

İnovatif ürünlerde büyüme oranlarının yüzde 30 olduğunu bildiren Güven, ‘’İlerleyen zamanlarda soya sosu, pirinç sirkesi, panko, Uzakdoğu sosları, fonksiyonel takviye edici çiğnenebilir jelibonlar ve tabletler yolda. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen çay üreticilerinden Alman çay markası Teekanne ile iş birliği yaptık ve marka Fersan distribütörlüğü ile Türkiye’de yerini aldı.

Büyümek istiyorsanız her gün aynı şeyi yaparak büyüme şansınız yok, mutlaka inovasyona yer vermeniz gerekiyor. Yıllık 18 milyon litre sirke üretiyoruz. Turşu grubunda son üç yılda kapasitemizi yüzde 60 artırdık; şu an 10 bin ton turşu üretim kapasitemiz var. Toplamda 200 çalışan ile faaliyet gösteriyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Geçen yılı yüzde 90 büyüme ile kapattıklarını ve ihracatlarının ise 6 milyon dolar olduğunu bildiren Güven, ‘‘Bu yılın başında belirlediğimiz strateji ve hedeflere ulaşmak için aktif adımlar attık ve kısa sürede bu aksiyonların sonuçlarını görmeye başladık. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini daha yukarı taşımak için operasyonel süreçlerde iyileştirmeler yaptık. İç süreçleri optimize ederek verimliliği artırdık. 2023’ün ilk 6 ayında belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Firma olarak ihracatta hedefimizi 2026 yılına kadar 13 milyon dolar olarak belirledik.

Diğer yandan yurt içinde yeni kategorilere giriş yapmayı planlıyoruz. Ayrıca sıfır atık projesinin büyük destekçisi olarak ürünlerimiz çok yüksek oranda geri dönüştürülebilir ambalaja sahip. 2025’e kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj ve 0 karbon ayak izi hedefine doğru hızla ilerliyoruz. Şu an ambalajlarımız yüzde 92 geri dönüştürülebilir durumda’’ ifadelerini kullandı.