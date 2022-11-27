Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 75'i tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi'nin 2023 yılı Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Canik ilçesinde inşa edilen hastane 651 tek yataklı, 197 yoğun bakım, 16 mahkum ve 36'sı palyatif olmak üzere toplam 900 yatak, 275 poliklinik, 43 destek alanı olacak şekilde projelendirildi. Kırk ameliyathane, 1 hibrit ameliyathane, 5 fizik tedavi ünitesi, ileri düzey patoloji laboratuvar ve diğer özellikli birimlerin yer alacağı, deprem izolatörü, güneş enerji sistemine sahip hastanenin 300 araçlık açık, 1503 araçlık kapalı otopark alanı olacak.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, hastanenin inşaat çalışmasının hızla devam ettiğini söyledi. Hastanenin kaba inşaatının yüzde 75-80 seviyesine geldiğine işaret eden Oruç, şu bilgileri verdi:

"Hastanenin birinci kulesinin kaba inşaatı bitti. İkinci kulenin de dörtte üçü bitti. Şu anda iç kısımda arkadaşlar detaylı şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Çok kısa bir zamanda şehir hastanemizin silüetini tamamen görmüş olacağız. Hastanemiz 900 yataklı, bunun içinde 200 tane yoğun bakım yatağı, 40 tane ameliyathanesi olan ve üst düzey cihazlarla donatılmış Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek çok nitelikli bir hastane olacak. Biz de sağlık hizmetlerimizi üst düzeyde burada vermiş olacağız."

Akıllı bina olaraktasarlandı

Oruç, hastane binasının üst düzey cihazlarla donatılacağına işaret ederek, "Bina yapımında deprem izolatörü de kullanıldı. Yaklaşık 1000 civarında deprem izolatörümüz var. Binamız akıllı bina olarak tasarlandı ve öyle hizmet verecek" diye konuştu.

Samsun Şehir Hastanesi'nin çevreci bir hastane olacağını da dile getiren Oruç, "Hastanelerde tıbbi atık çok oluyor bunun için sıfır atık konusunda detaylı çalışmamız var. Sıfır atığa uygun şekilde çevreci bir hastane olacak." ifadesini kullandı. Oruç, hastanenin kendi bölgesinin dışında bölge ülkelerden de hasta alabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hastanemizin onkoloji altyapısını çok güçlendiriyoruz diğer taraftan tüm branşlarımız olacak, kadın doğum, çocuk, genel cerrahi, plastik cerrahi gibi. Yani her alanda polikliniklerimiz olacak ve burada üst düzeyde bir sağlık hizmeti sunacağız. Kırk ameliyathane içinde 5 tanesi kalp damar cerrahi alanında özel ameliyathanemiz olacak. Dolayısıyla hem bölgemizin yükünü kaldırabilen, bölge ülkelerine dahi hizmet verebilen büyük bir hastane yapılmış oluyor. Şu anda 310 bin metrekare kapalı alan üzerine planlanmış, 900 yatağı ve 200'ü yoğun bakım yatağı olan bir hastanemiz. 234 bin metrekare alan içine konuşlanmış otoparkları, hobi alanları, sosyal alanları, kreşi ile gerçekten üst düzey bir hastane olmuş olacak."

Hastanede hiperbarik oksijen sisteminin de olacağını vurgulayan Oruç, hastanede geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılacağını da sözlerine ekledi.