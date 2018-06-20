Sigara için cepten 85 milyar lira çıkıyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiye'de de yılda 120 bin kişinin sigaraya bağlı hayatını kaybettiğini vurgulayan Bilir, "Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi ölüyor." dedi. Bilir, sağlık boyutunun yanı sıra sigara kullanımının ekonomik açıdan da ciddi sonuçları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 18 milyondan fazla kişi sigara içiyor. Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. Bu para hasta olmak için harcanıyor. Birey açısından bakıldığında da sorun çok büyük. Çünkü, 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor. 20 yıl önce gerçekleşen depremde kayıtlara göre 17 bin kişi öldü. Aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin üstünden 20 yıl geçti ve o büyüklükte deprem olmadı ama sigara nedeniyle her yıl 100 bin kişi ölmeye devam etti."