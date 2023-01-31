SMA için iki ilaç tedavi rehberine alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi. Koca, üçüncü ilaç için SMA Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.
Haber Merkezi
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SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.
Koca, üçüncü ilaç için SMA Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.