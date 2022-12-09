Solunum ilacında GSK Türkiye ile Abdi İbrahim’den yeni yatırım

GSK Türkiye ile Abdi İbrahim iş birliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle steril inhalasyon tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. İki şirketin teknoloji, bilgi birikimi ve tecrübesinin eseri olan tesis yatırımı ile 5 yıl içinde toplam değeri 2 milyar Türk lirasını bulan 600 milyon adet nebül üretilmesi hedefleniyor. 340 milyon TL tutarında yatırımla kurulan uluslararası standartlardaki tesis, GSK Türkiye’nin son 10 yılda imza attığı en büyük yatırım olurken, şirketin tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi olma özelliğini de taşıyor.

GSK Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye ile Abdi İbrahim iş birliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hayata geçirilen steril inhalasyon tesisinin resmi açılışı Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

İki şirketin teknoloji, bilgi birikimi ve tecrübesinin eseri olan tesis yatırımı ile ülkemizde ilaç üretiminin yerelleşmesi hedefine katkı sunulması ve 5 yıl içinde toplam değeri 2 milyar Türk lirasını bulan 600 milyon adet nebül üretilmesi hedefleniyor. 340 milyon TL tutarında yatırımla kurulan uluslararası standartlardaki tesis, GSK Türkiye’nin son 10 yılda imza attığı en büyük yatırım olurken, şirketin tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray, astım ve koah gibi solunum hastalıklarının tüm dünyada ve Türkiye’de önemli toplumsal sağlık sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişinin bu hastalıklarla mücadele ettiğini kaydeden Giray, “İlaç ithalatından yerel üretime geçişte önemli bir adım niteliğinde olan bu büyük yatırımı, güçlü altyapı ve eşsiz bilgi birikimi ile yalnızca sektörümüz için değil tüm ülkemiz için gurur kaynağı olan Abdi İbrahim ile hayata geçirmeyi bir ayrıcalık olarak kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisi ve ilaç sektörü için önemli bir yatırım

Abdi İbrahim Genel Müdürü Dr. Süha Taşpolatoğlu da tesisin hem sektör hem de ülke ekonomisi için önemine işaret ederek “GSK ile 30 yılı aşkın süredir kıymetli bir iş ortaklığı yürütüyoruz. Yaklaşık 4 senede hayata geçen bu yatırım projesiyle, iş ortaklığımızı taçlandırmış olduk. Tesis, GSK’nın tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Solunum, Abdi İbrahim için stratejik bir alan ve bu alanda tüm ihtiyaca yetecek şekilde geniş bir ürün portföyü sunuyoruz.”

7 milyar dolarlık ilaç pazarı ile dünyada ilk 20’de yer alan Türkiye’nin küresel sağlık ekosisteminin ilgisini cezbeden bir merkez konumunda olduğun altını çizen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise “Yatırım Ofisi olarak nitelikli yatırımları hedeflerken, Türk şirketler ile uluslararası şirketlerin başarılı ve sektörü güçlendirici iş birliklerini her zaman destekliyoruz. Solunum yolu hastalıklarında yerli ilaç tedariğimiz açısından son derece önemli olacak bu tesisin GSK’nın tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek merkez olacak olması, bizim sıklıkla vurguladığımız ülkemizin üretim, AR-GE, lojistik gibi pek çok alanda merkez olma özelliğini destekleyen başarılı bir örnek. GSK ve Abdi İbrahim İlaç’a 340 milyon liralık bu yatırım için teşekkür eder, yatırımın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” değerlendirmesinde bulundu.