Spordan önce ısınmamak diz sorunlarını tetikliyor

Bazı yaygın hataların diz hastalıklarının gelişmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Başaran, fiziksel aktivitelere başlamadan önce uygun şekilde ısınmamanın diz yaralanması riskini artırabildiğini, yeterince esnememenin kas gerginliğine ve dengesizliklere yol açarak dizlere ekstra baskı uygulayabildiğini belirtti.

Başaran, "Dinlenmemek ve altta yatan sorunu araştırmak yerine ağrının üstesinden gelmek, diz sorunlarını şiddetlendirebilir ve daha ciddi durumlara yol açabilir. Vücudun uyum sağlamasına izin vermeden fiziksel aktivitenin yoğunluğunu, süresini veya sıklığını aniden artırmak diz yaralanmalarına neden olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Ameliyat ancak yaşam kalitesi düştüğünde önerilebilir

İlaçlara, fizik tedaviye, kortikosteroid enjeksiyonlarına veya diğer cerrahi olmayan tedavilere yanıt vermeyen kalıcı diz ağrısı ve günlük aktiviteleri yerine getirememe ve dizin ileri derecede eğriliklerinin neden olduğu ağrı ve fonksiyonel bozulma gibi durumlarda da ameliyat yapılabileceğini belirten Başaran, şunları kaydetti:

"Diz ekleminde hareket aralığını sınırlayan ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen şiddetli sertlik veya hareketsizlik durumlarında, uykuyu engelleyecek kadar şiddetli diz ağrısı, ruh sağlığını etkileyen, depresyona veya anksiyeteye neden olan kronik ağrı gibi durumlarda diz protezi ameliyatını önermekteyiz."

6-12 hafta içinde sosyal aktivitelere devam edilebilir

Diz protezi ameliyatında amacın ilk diz protezinin mümkün olduğu kadar uzun süre dayanması olduğuna dikkati çeken Başaran, revizyon diz protezi olarak bilinen ikinci bir ameliyatın gerekli olabileceği durumların da olduğunu ifade etti.

Başaran, bireysel iyileşme süreleri farklılık gösterse de çoğu hastanın diz protezi ameliyatından sonra 6-12 hafta içinde sosyal aktivitelere devam edebildiğini, 3-6 ay içinde ise tam ve aktif bir sosyal hayata dönebildiğini dile getirdi.