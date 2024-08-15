Tadilatı tamamlanmak üzere olan DEÜ Hastanesi'nin acil servisi eylülde açılıyor

Sadece sağlık hizmetlerinin değil eğitim hizmetlerinin de devamı anlamında çalışmalarda süreklilik gerektiğine değinen DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmaya uygun şekilde acil servisimizde tadilat işlemleri devam ediyor. Eylül ayının ilk haftası içerisinde bu tadilatı sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, "Tadilat yapmamız kaçınılmaz aşamaya geldi. Şu an hastanemiz acil servisi, gerçek acil hastalarımıza açık, günde 60-70 kırmızı alan, sarı alan hastası bakılıyor. Diğer hastalarımız da ilgili polikliniklere yönlendiriliyor, mağdur olmaları önleniyor. Eylülün ilk haftasında tekrar acil servisimizi daha kaliteli, altyapısıyla ve tahkim edilmiş personel sayısıyla hastalarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hiçbir zaman acil servis kapanmadı, kapanmayacak. Şu anda tadilat varken de devam ediyor. Sadece daha kaliteli, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla biz bu işi yapıyoruz" dedi.