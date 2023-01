Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp ve Medikal Festivali başladı

Takip Et

İŞGEM yerleşkesinde 2 gün sürecek etkinlikte, 38 İranlı girişimcinin sağlık alanında geliştirdiği cihaz ve tıbbi ürünler sergileniyor.

Etkinliğin ilk oturumunda konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, 2004'ten bu yana kentte faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni girişimcilere hem mekansal hem de danışmanlık desteği verdiklerini ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır misyonumuzu değiştirdik. Sıradan ürünler değil yenilikçi, teknolojik, inovaktif, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek ürün üreten işletmelere, girişimcilere yer vereceğiz dedik. Bunu yaparken 4-5 yıldır komşumuz İran'la da işbirliğine girdik. Bu işbirliğinde gözlemlediğim şuydu, İran'ın bize ihtiyacı var, bizim de İran'a ihtiyacımız var. İran'da yenilikçi, teknolojik ürün üreten çok iyi girişimciler olduğunu tespit ettik. Ülkemizde de hükümetimizin almış olduğu bir karar ile artık teknolojik düzeyi yüksek, yenilikçi, katma değeri yüksek ürün üreten üreticilere destek veriliyor."

Yaklaşık 4 ay önce Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesini düzenlediklerini anımsatan Gedik, "Zirvemiz çok ilgi gördü. Yaklaşık 14 ülkeden 45 girişimci projeleriyle buraya geldiler. 6 girişimci Türkiye'de yatırım kararı aldı, bunlardan 4'ü İŞGEM'de" dedi.

"İŞGEM'de 11 İranlı girişimcimiz var"

Dünyada pandemiyle başlayan çok ciddi bir değişim olduğuna işaret eden Gedik, şöyle devam etti:

"Her ne kadar sıkıntılı süreç yaşansa da bunu fırsata dönüştürmek için uğraş veriyoruz. Türkiye olarak aslında bunu başardık. Şu an Türkiye ihracat rekorları kırıyor ve üretimi de artı. Van konum itibarıyla çok önemli bir yerde. Şu an İŞGEM'de 11 İranlı girişimcimiz var. Bunların içinde çok güzel başarı hikayesi olan girişimcilerimiz bulunuyor. Umarım yaptığımız bu çalışmadan sonra yeni bir şeylere vesile oluruz. Yeni girişimciler alırız ve bu girişimcilerimizin üretimleriyle hem Türkiye hem de Avrupa pazarına açılmalarına vesile oluruz."

İran Hekimler Birliği Başkanı Dr. Behzad Jaybashi ise "İran'ın geleneksel tıbbını, doğal ve bitkisel ürünlerini sorunsuz bir şekilde tüm dünyaya yaymak istiyoruz" dedi.

Tahran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hamid Reza Seligerad da geliştirdikleri MR görüntüleme cihazı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Programa İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Koordinatörü Koray Şahin ve çok sayıda girişimci katıldı.