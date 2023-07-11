Teknoloji yoğun bakım hemşirelerine günde 95 dakika kazandırıyor

ABD merkezli araştırma şirketi ResearchAndMarkets'ın verilerine göre, küresel hastane bilgi sistemleri pazarının 2030'a kadar 116,2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bilişim çözümleri geliştiren Rasyotek’in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, kendi yazılım ekiplerinin %100 Türk sermayesiyle hayata geçirdiği Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) adlı çözümle, büyüyen hastane bilgi sistemleri pazarında yerlerini aldıklarını duyurdu.

Hastanelerin kalbi konumundaki yoğun bakım servislerinde hasta kontrollerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için geliştirdikleri Rasyomed’e, doğrudan satın alma ya da ihalenin yanı sıra Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) teknoloji çözümleri ve inovasyonu içeren Tekno Kataloğu'ndan da ulaşılabildiğini vurgulayan Haldun Pak, “Dijitalleşen süreçler sayesinde hasta tedavisindeki tüm akış sağlıklı şekilde izlenebiliyor. Tüm hasta bilgileri için hastane içerisinde güncelleme, takip etme, raporlama ve arşivleme konusunda bütünleşik bir hizmet sunuyoruz” dedi.

Yoğun bakım servisinde bulunan her hasta ayrı ekranlardan takip edilirken, tüm hasta bilgilerinin de tek ekranda birleştirildiği Rasyomed YBBYS’nin, zamandan tasarruf sağlarken hasta takibini de kolaylaştırdığını söyleyen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Takip sistemimiz, yoğun bakımda görevli hemşirenin düzenli olarak yapması gereken kontrolleri otomatik olarak sisteme aktarıyor ve hasta kartına işliyor. Bu da bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama 95 dakika zaman tasarrufu anlamına geliyor. Gün sonunda e-Nabız sistemine yüklenmesi gereken Yoğun Bakım Formu’nun otomatik olarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne aktarılmasıyla da manuel girişlerde harcanan zamandan tasarruf ediliyor. Kırtasiye ve arşivleme giderlerini ortadan kaldırarak bütçeye katkı sağlarken, hasta verilerine anlık ulaşması gereken hekim dijital olarak iş talebi düzenleyerek hemşirelere aktarabiliyor. Yani hem zamandan hem de bütçeden tasarruf edilirken, anlık olarak uzaktan erişim de gerçekleştirilebiliyor. Bu da özellikle bulaşıcı hastalık ve salgın durumlarında sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Uygulanan tüm tedavinin dijital ortamda kayıtlı olması sebebiyle, personel kaynaklı oluşabilecek hataları sıfıra indirmek için, sistemin verileri otomatik olarak hasta kartlarına işlediğini belirten Haldun Pak, “Dijitalleşen süreçler sayesinde tüm akış sağlıklı şekilde izlenebiliyor. Takip sistemimiz, hastanın yaşamsal verilerindeki hayati durumunu etkileyebilecek ani değişiklikleri sisteme yansıtıyor. Aynı zamanda sistem görevli hemşire ve hekime kritik anlarda otomatik bildirim gönderebiliyor. Rasyomed YBBYS ile süreç takibi ve uyarı mekanizmaları sayesinde iş yoğunluğundan oluşabilecek her türlü aksaklığın önüne geçiliyor. Ayrıca yazılım ekibimiz bölgeye, hastaneye veya yoğun bakım servisinin özel süreçlerine göre talep edilen ilgili geliştirmeleri kısa süre içerisinde gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.