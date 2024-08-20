TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sağlık sektöründe finansman imkanlarının artırılması gerekiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı’na katıldı.

Sektör temsilcilerin yer aldığı toplantı çerçevesinde sağlık sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, sağlık sektörünün tüm bileşenlerini, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’yla bir araya getirdiklerini belirterek, ilaç sanayi, medikal, kozmetik, sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık turizmi olmak üzere 5 sektör temsilcileriyle toplantıda yer aldıklarını kaydetti.

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yakından çalışıyoruz”

TOBB çatısı altında bulunan sektör temsilcilerinin, Türkiye’nin alanında en büyük ve en tecrübeli şirketlerinden, sektörü temsil eden STK’lardan ve kamu temsilcilerinden oluştuğunu da söyleyen Hisarcıklıoğlu, “2023 yılında İstanbul’da düzenlediğimiz Uluslararası Sağlık Turizmi Bölge Toplantısı’na Sayın Bakanımız şahsen katılmıştı. Yaptığımız toplantılarda sağlık turizmi sektörümüze yönelik önceliklerimizi belirledik. İlgililere sunduk. Bunun yanı sıra; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yakından çalışıyoruz. Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanımız neredeyse toplantılarımızın tamamına katılıyor, sektörümüzün sorunlarını yakından takip ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve tedarik zincirinin kırılmaması her şeyden önemli”

Bu yıl içerisinde İlaç Sanayi Meclisinin ve Medikal Meclisinin hem Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hem de SGK iş birliğinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlediğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Sağlık sektörü, tıbbi cihazdan ilaca, ilaçtan sağlık hizmet sağlayıcılarına kadar çok geniş bir alan. Aynı zamanda söz konusu sektörler ürettikleri yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ile ülkemiz ticaretine de büyük katkıda bulunmaktadır. En önemlisi odağında insan olan, sosyal, ekonomik ve politik sonuçları ile hepimizi doğrudan etkileyen bir sektör. Pandemide de sektörün ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Sektörün tüm paydaşları sağ olsunlar hem pandemide hem de afetlerde ne zaman ihtiyacımız olsa yardımlarını esirgemediler. Dolayısıyla sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve tedarik zincirinin kırılmaması her şeyden önemli. Hep birlikte bu amaç için çalışmalıyız” açıklamasında bulundu.

“Sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için finansman imkanlarının artırılması gerekiyor”

Sağlık sektörünün sürdürebilirliği açısından ayrılan bütçenin önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Özellikle sağlık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve sektörü geleceğe hazırlamak için bu sektöre ayrılan bütçenin ve finansman imkanlarının artırılması gerekiyor. Bu anlamda, kur ve ödeme modelleri gibi konular özellikle kritik öneme sahip. Diğer yandan, uluslararası sağlık turizmi dış ticaret dengesine sağladığı katkının yanı sıra ülke tanıtımımız açısından da çok kıymetli. Bu alandaki yetkinliğimiz diğer rakiplerimize göre oldukça yüksek. Ancak, yurt dışında ülkemizin uluslararası sağlık turizmine yönelik ciddi karalama kampanyaları mevcut. Yurt dışı kaynaklı bu kampanyaların bertaraf edilmesine yönelik Bakanlığımızın öncü olmasına ihtiyacımız var. Tüm bu hususlarda Bakanlığımızın gerekli adımları ivedilikle atmasını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Toplantılarımızın ve iş birliklerimizin devamını arzu ediyoruz”

Sağlık Bakanlığının özel sektörle birlikte hareket etmesinin, Türkiye’yi ve sağlık sektörünü daha güçlü bir geleceğe taşımak adına büyük önem arz ettiğini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Burada bulunan ekip, alanında uzmanlaşmış en kıymetli firmalarımızın temsilcilerinden oluşuyor. TOBB olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. Sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu toplantılarımızın ve iş birliklerimizin devamını arzu ediyoruz” diye konuştu.

