TÜBA Başkanı Şeker uyardı, 'Yüzyılın salgını' olarak nitelendiriliyor: Türkiye Avrupa birincisi!

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından organize edilen 6. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu, Ankara'daki Lokman Hekim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Yüzyılın Salgını: Obezite" temalı sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bu sorunun dünyada özellikle refah ve gelir düzeyi yüksek toplumlarda ciddi anlamda görüldüğünü söyledi.

Yeni mesleklerin, yeni yaşam tarzının kişileri şehir hayatıyla beraber sıkıp kuşattığını ifade eden Şeker, böyle bir ortamda insanların ciddi bir salgın niteliğinde obezite sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Şeker, küresel anlamda güvenilir ve sağlıklı gıda temininin, kendi kendine yeten bir ülke olmanın ve gıda kaynaklarında bağımsızlığın çok değerli hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm bunların ne kadar önemli olduğunu Covid-19 salgınında hepimiz gördük. Sonuçlarını da yıllara yayılmış şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile ortaya çıkan süreçte derinleşen Afrika'daki gıda sorunu, gıdaya erişimdeki sıkıntılar ve Gazze’de yaşanan dramla birlikte insanların kendi tüketimini önemsediği kadar başkalarının tüketimine saygı duymadığı açıkça görülüyor."

Sempozyumla gençlere mesaj

Tüketim toplumu olmanın, beslenme alışkanlıkları, nüfus dengesizliği ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan üretim sorununun sonucu olarak farklı besin kaynaklarına yönelimin insanları türbülansa doğru götürdüğünü dile getiren Şeker, insanoğlunun, sağlıklı gıda ile dünyada tüketime yönelik üretim kaygısı arasında sıkıştığını anlattı.

Şeker, "Obeziteyle ilgili hazırladığımız bu programla farkındalık oluşturmak, toplumda özellikle genç kuşakların dikkatini bilinçli bir düzeye çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye obezitede Avrupa'da birinci"

TÜBA Asli Üyesi, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazim Şahin de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1,9 milyardan fazla aşırı kilolu veya obezite hastası bulunduğunu bildirdi. Şahin, "Bu sayının 2035'te 4 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.

Obezite sıklığında 30'lu yaşlarda artış gözlendiğini, 45-65 yaşlarında ise en yüksek seviyelere ulaşıldığını aktaran Şahin, Türkiye'nin, 18 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 32'lik obezite oranıyla Avrupa'da ilk sırayı aldığını söyledi.

Şahin, çocukluk çağı obezitesinin de ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yapılan araştırmalar, her dört çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, çocukların sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere neden olabilir ve ilerleyen yaşlarda çeşitli kronik hastalıkların temelini atabilir. Bundan dolayı, obezitenin önlenmesi ve kontrol altına alınması için ulusal ve uluslararası düzeyde etkili politika ve programların hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir."

Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından, "Obezite tanımı, nedenleri ve sonuçları", "Obezitenin tıbbi beslenme tedavisi", "Obezitenin diğer tedavi yöntemleri" ile "Obezite ve yaşam tarzı alışkanlıkları" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.