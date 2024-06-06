Türk Kızılay sağlık alanındaki yeni stratejisini belirledi

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dernek yeni stratejilerini belirledi. Bu kapsamda sağlık alanındaki hizmetlerin Ulusal Kan Temini Projesi'nin yaygınlaştırılıp derinleştirilmesi başta olmak üzere sağlık alanındaki stratejik ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretmeyi hedefleyen biomedikal faaliyetlere kaydırılmasına ve Kızılay Sağlık Grubu'nca 3 ilde işletilen 4 hastane ve 2 tıp merkezinin uzun süreliğine kiralanmasına karar verdi.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla kan bağış hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra tüm dünyada stratejik ürün kabul edilen kan torbalarının Türkiye'de üretilmesi ve ihraç edilmesi, plazmadan elde edilen stratejik ilaçların yerli imkanlarla üretilmesi ve yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek adına yaşlı bakım merkezlerinin artırılması alanlarına odaklanılacak.

Halen bağış bütçesinden sübvanse edilen hastane ve tıp merkezlerinin dönüşümü için çalışma başlatan Kızılay Sağlık Grubu'nun hastane ve tıp merkezlerinin uzun süreliğine kiraya verilebilmesi için proje de hazırlandı.

Bu amaçla Türkiye'de sağlık alanında bilinen tüm güçlü gruplarla iletişime geçildi ve teklifler toplandı. Teklifler yakın zamanda değerlendirilerek, son karar verilecek. Hastane ve tıp merkezlerinin ruhsatları Türk Kızılayda kalmaya devam edecek. Sözleşme, ihtiyaç duyulması halinde buraların yeniden işletilmesi ve personelin işlerine mevcut özlük haklarını kaybetmeden devam etmesi şartıyla imzalanacak.

İlk faz için 22 milyon Euro yatırım planlanıyor

Türk Kızılay Yatırım bünyesinde bulunan Kızılay Biyomedikal, Kan Torbası Üretim ve Ar-Ge Tesisi ile Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın yüzde 90'ını gönüllülerin desteğiyle karşılayan dernek, her yıl ihtiyaç duyduğu 3,5 milyon kan torbası ile gerekli ara ürünleri karşılamayı ve operasyonel süreçlerde erişilebilirliğe katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'deki ihtiyacın karşılanacağı ve ilgili ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılacağı yeni dönemde, ilk faz için 22 milyon Euro yatırım planlayan Kızılay Yatırım, gelecek dönem için yeni yatırım planlarına da hazırlanıyor.