Türkiye’de sağlık turizmi büyümeye devam ediyor: Dünya çapında talep artıyor

Sağlık turizminde önemli bir rol üstlenen Turkeyana Klinik, son yıllarda dünya ülkelerinin gözdesi haline gelen Türkiye​'de sağlık turizminin önemine dikkat çekti.

Sağlık turizminin ekonomiye katkısı

Özellikle saç ekimi​, estetik cerrahi, diş tedavileri ve kardiyoloji gibi alanlarda yoğun talep gören Türkiye, aynı zamanda sağlık altyapısına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış hastaneler ve uzman sağlık ekipleri, ülkeye akın eden uluslararası hastaların tercihini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’ye sağlık turizmi​ kapsamında gelen yabancı hasta sayısı 1,4 milyon kişiyi aştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar 2 milyon kişiyi geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründe büyüme potansiyelinin henüz tam anlamıyla keşfedilmediğini belirterek, hükümetin bu alandaki destekleyici politikalarının devam etmesi durumunda Türkiye'nin dünya liderliği için en önemli adaylardan biri olacağını vurguluyor.

Avrupa​ ve Ortadoğunun tercihi

Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısının arkasında coğrafi avantajlar, fiyatlar ve yüksek kaliteli hizmet anlayışı yatıyor. Avrupa ve Orta Doğu​ ülkelerinden gelen ziyaretçiler, kendi ülkelerindeki yüksek maliyetlerden kaçınmak ve Türkiye’deki kaliteli hizmetlerden yararlanmak için sıkça bu rotayı tercih ediyor. Türkiye’de gerçekleştirilen sağlık hizmetleri, hem hastaların tedavi süreçlerini hem de turistik faaliyetlerini birleştirerek, iki alanda da ülkenin cazibesini artırıyor.

Turkeyana klinik: Türkiye sağlıkta dünya markası olmaya aday

Sağlık turizminin önemli oyuncularından biri olan Turkeyana Klinik, sunduğu estetik hizmetlerle uluslararası hastalar için cazibe merkezi haline geldi. Turkeyana Klinik Müdürü Burcu Karataş, Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarılarının, hem ülkenin sağlık altyapısına yaptığı yatırımlardan hem de nitelikli sağlık personelinden kaynaklandığını belirtiyor.

“Türkiye, sağlık turizminde dünya markası olma yolunda ilerliyor. Klinik olarak, her yıl binlerce hastayı ağırlıyor ve %100 hasta memnuniyeti hedefiyle çalışıyoruz. Gelen hastalar, tedavilerinin yanı sıra Türkiye’nin zengin kültürel mirası ve turistik cazibesiyle de tanışma fırsatı buluyor. Bu da sağlık turizmine artı değer katıyor.” şeklinde konuşan Karataş, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bu alanda daha fazla yatırım yaparak global rekabette üst sıralarda yer alacağını öngördüklerini de ekledi.

Sağlık ve turizmin güçlü buluşması: Türkiye'nin geleceği

Sağlık turizminin Türkiye ekonomisine olan katkıları her geçen gün artarken, bu sektörün gelecekteki rolü de daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor. Türkiye’nin sahip olduğu modern sağlık tesisleri, tecrübeli doktorlar ve rekabetçi fiyat politikası, ülkeyi daha fazla yabancı hasta için çekici kılmaya devam edecek. Öte yandan hükümetin bu alandaki teşvik ve destek programları, Türkiye’yi global bir sağlık turizmi merkezi yapma yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi uzmanlarına göre, Türkiye'nin sağlık turizminde yakaladığı bu başarı, döviz girdisi açısından ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Turizmin geleneksel alanlarına ek olarak sağlık turizminin büyümesi, Türkiye’yi çok yönlü bir turizm merkezi haline getiriyor ve gelecekte bu alandaki yatırımların daha da artacağı öngörülüyor. İletişim: https://turkeyanaclinic.com/en/