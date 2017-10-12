Uno, Dünya Ekmek Günü’nünde ‘bilinçli tüketim’e dikkat çekti

12 Ekim 2017

UNO Ekmek, 16 Ekim Dünya Ekmek Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte, doğru ekmek seçiminin, bireylerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunduğuna işaret ederken, ekmeğin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Katılımcılar, Diyetisyen Dilara Koçak ile birlikte keyifli bir etkinliğe imza attı.

16 Ekim Dünya Ekmek gününü kutlayarak, doğru ekmeğin önemini anlatan Uno Ekmek CEO Yardımcısı Evin Pehlivanlı, “Uno, teknoloji ve Ar-Ge yeniliğinin öncüsü olarak ekmek sektörüne öncülük etme niyeti ve kararlılığı ile kuruldu. 25 yılı aşkın bir süredir bu taahhüdümüzü koruduk ve şimdi de tüketicilerimize daha iyi beslenme ve kolaylık faydalarını kazandırmayı her zaman önceliğimizde bulunduruyoruz. Avrupa ve Amerika’ da ana trend olan, yüksek besin değerli son ürün çalışmamız olan “Tamtane” serisi, farklı tahılları ürünlerimizle buluşturuyor. Şimdi 16 Ekim Dünya Ekmek Günü'nde, günlük diyetimizin çok önemli bir parçası olan ekmek seçimiyle ilgili farkındalık yaratmak için sektörün lider markası olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz.

Dilara Kolçak: Tamtane tahıl önemli

16 Ekim dünya ekmek gününde ekmeğin sağlıklı beslenmedeki yerini anlatan Dilara Koçak, "Günlük beslenmemizde enerjinin %50-60’ını karbonhidrat grubundan sağlarız bu sebeple doğru karbonhidrat seçimleri ve doğru ekmek seçimi önemli. Karbonhidrat kaynağı olarak tam tane tahıl seçmeliyiz. Birçok sağlık faydası bulunan tamtane tahıllar; diyabet, kalp kastalıkları, metobolik sendromlara karşı birçok sağlık faydası bulunan tamtane tahıllar, bağışıklık ve sindirim sistemini de güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Doğru ekmek seçimi

Ekmeğin faydalarından yararlanabilmeniz için doğru ekmek tercihi yapmalısınız. Peki, doğru ekmek nedir?

Doğru ekmek, bol lifli, protein, vitamin & mineral yönünden zengin tam tane tahıllı ekmeklerdir. Tam tane ekmek, beyaz un üretiminde dışarıda kalan, protein, lif, vitamin ve minerallerden zengin kepek ve rüşeym bölümlerini de içererek, beslenme piramidinin en temel öğesi olan tahıllardan maksimum fayda elde edilmesini sağlıyor.



Araştırmalara göre; düzenli tam tane tahıllı ekmek tüketimi;

Yüksek lifli yapısıyla sindirim sistemini düzenliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Diyabet ve koroner kalp hastalığı riskini %30 azaltıyor.

Kötü kolestrolü düzenliyor.

Kasları güçlendirerek, spor sonrası karbonhidrat ihtiyacını karşılıyor.

Stres seviyesinin azalmasını sağlıyor.

Yağ yakımını tetikliyor.

İyi karbonhidrat olduğu için, enerji vererek güne zinde başlamanızı sağlıyor.