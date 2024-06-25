Uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın (HRS) verilerinin kullanıldığı araştırmanın ilk etabında, hiç felç geçirmemiş 50 yaş ve üzeri 12 bin 161 kişiye, yalnızlık düzeylerini ölçmeye yönelik sorular soruldu.

Araştırmanın ikinci etabına devam eden 8 bin 936 kişiye 4 yıl sonra da aynı sorular sorulurken katılımcıların söz konusu dönemde felç geçirip geçirmediklerine dair veriler derlendi. Yalnızlık düzeyleri bakımından katılımcıları 4 gruba ayıran araştırmacılar, bu gruplardaki yaşlılardan son dört yılda felç geçirenlere ilişkin verileri karşılaştırdı.

Kronik yanlızlık hissine dikkat!

Araştırmacılar, yaşadıkları uzun süreli yalnızlık nedeniyle kronik yalnızlık hissi yaşayanlar grubunda yer alanların, yalnızlık düzeyi düşük olanlara oranla felç geçirmiş olma oranının yüzde 56 daha yüksek olduğunu tespit etti. Bu bulgular ışığında, yalnızlığın felç üzerindeki etkilerinin uzun vadede ortaya çıkabileceğini ifade eden araştırmacılar, uzun süreli yalnızlığın yaşlılarda 'felç geçirme ihtimalini artıran bir risk faktörü' olabileceğini belirtti.