Yanlış klima lejyoner hastalığı riskini artıyor

Son aylarda sıcaklık artışı, tüm Türkiye’de etkilerini göstermeye devam ediyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla başa çıkmak için klimalar vazgeçilmez hale geldi. Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, uzun süreli kullanımının vücudun nem dengesini bozarak dehidrasyona neden olabileceğini ve kas ağrıları, kramplar, halsizlik gibi şikayetlere yol açabileceğini belirtiyor.

Klimanın doğru kullanımı önemli

Prof. Dr. Atamer, klima kullanırken bazı kurallara uymanın önemine dikkat çekiyor. “Klima kullanırken özellikle sıcaklığını 21-22 derece arasında tutmamız gerekir. Klimanızı 1-2 saat kadar kullanıp, bu süre sonunda ise bulunduğunuz ortamın havalandırılmasını sağlamalısınız. Temiz havanın içeriye girmesi gerekir” diye belirtiyor. Bu basit önlemler, klimadan maksimum verim almanızı ve olası sağlık sorunlarını en aza indirmenizi sağlayabilir. Klimaların uzun süre kullanılması durumunda, ortamın soğuması ile birlikte vücudun bu sıcaklığa birden uyum sağlayamadığını belirten Prof. Dr. Atamer, “Bu nedenle vücudun enerji tüketimi artıyor. Buna bağlı olarak da birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor, klima çarpması denen şikayetlere neden olabiliyor. Klima aynı zamanda ortamın nem dengesini de bozabiliyor. Ortamdaki bağıl nem oranının yüzde 50 olması gerekir. Aşırı klima kullanımı sonucunda nem dengesi bozulacağı için vücudumuzda dehidrasyon adını verdiğimiz sıvı kaybı ortaya çıkabiliyor,” diyor.

Yanlış kullanımın sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Aşırı klima kullanımının sağlık üzerinde çeşitli olumsuz etkileri bulunuyor. Prof. Dr. Atamer, gözlerde ve burunda kurulukla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bulguların ortaya çıktığını belirtiyor. “Klima kullanırken klimadan çıkan havanın direkt olarak vücudumuza çarpmaması gerekir. Klima havasını tavana vermekte fayda vardır. Klima karşısına uzun süre oturmak, hareketsiz kalmak, gece karşısında yatmak, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlere neden olabilir. Klima hayatımızı kolaylaştırsa da birtakım problemlere de yol açabiliyor” uyarısında bulunuyor.

Temizliği düzenli yapılmalı

Prof. Dr. Atamer, klima bakımlarının düzenli yapılmasının da son derece önemli olduğunun altını çiziyor. Klima kullanan kişilerde sık görülen Lejyoner hastalığı, klimaların düzenli temizlenmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle, klimaların bakımının düzenli olarak yapılması, sadece cihazın verimliliği için değil, aynı zamanda sağlığınız için de büyük önem taşıyor.

“Klimanın filtrelerinin değiştirilmesi, temizliğine ve bakımına dikkat edilmesi gerekir. Eğer bunlar yapılmazsa, enfeksiyon hastalıkları riski artmaktadır. Bunların başında gelen lejyoner hastalığı da klima kullanan kişilerde sık olarak görülmektedir. Klima kullanım, özellikle immün sistemi zayıf olan kişilerde daha fazla risk faktörü yaratabilmektedir. Çünkü vücudumuz üretmiş olduğumuz ısı ile kullandığımız arasında bir dengede çalışmaktadır. Uzun süre klima karşısına oturmak immün sistemi zayıf olan kişiler için sıkıntıya neden olmakta ve buna bağlı olarak da kas ağrıları, soğuk algınlığı, sindirim gibi şikayetlere neden olmaktadır.