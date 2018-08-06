“Yerli ilacı tercih eden vatandaştan daha az katkı payı alınsın”

06 Ağustos 2018

Mehmet KAYA

ANKARA - Tüm Eczacı işverenler Sendikası (TEIS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye’nin 2017’de ilaç ithalatının 13.3 milyar Dolar olduğunu belirterek, yüksek teknolojili ilaçların yerli olarak üretimine yönelik girişimlerin hızlandırılmasını talep etti. Nurten Saydan, ilaçların ticari adları yerine etken madde ismiyle reçete edilmesi, vatandaşların yerli üretim ilaç kullanmaya özendirilmesi gerektiğini vurgularken, teşvik etmek amacıyla da yerli üretim ilaçları tercih edenlerden daha düşük katkı payı alınmasını önerdi.

Saydan, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) verilerine göre ilaç ithalatının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 13,33 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatarak, yerli imalatın tutarının 11,21 milyar TL olduğunu vurguladı. Kutu bazında yüzde 80,6 ile pazarın çok büyük bir kısmının yerli imalatta olmasına rağmen, tutar bazında ithal ilaçların daha fazla olmasının önemli bir unsur olduğuna işaret eden Saydan, “İthal ilaçtaki dışa bağımlılığımız bu şekilde devam ederse ülkemizde ilaca ödenen paranın büyük bir kısmı gelecekte de ithal ilaca ödenecek ve Türkiye bu konuda adeta bir rekora doğru koşacaktır” dedi.

Yerlileşme hızlandırılmalı

Uygulanan ilaçta yerlileştirme programının hızlandırılmasını talep eden Nurten Saydan “Özellikle yüksek teknoloji gerektiren yerli ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor.” dedi.

Reçetelere ilaçların ticari adları yerine, etken maddelerin yazılması böylece vatandaşların yerli imal ilaçları almasının önününün açılmasını isteyen Nurten Saydan, hekim ve eczacıların da yerli üretim ilaç kullanımını tavsiye etmesi gerektiğini kaydetti.

TEİS Başkanı Nurden Saydan, “Aynı zamanda yerli ilacı tercih eden vatandaştan daha az katkı payı alınarak vatandaşın da bu projeye katılımı sağlanmalıdır. Devletin yerli ilaç sanayini desteklemesi hem dışa bağımlılığı azaltacak, hem de ilaçta fiyat avantajı getirecektir. İlaç dünyada çok önemli stratejik bir üründür. Bu yüzden bir ülke için en önemli öncelik yerli ilaç üretiminin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması olmalıdır. AB ülkelerini incelediğimizde, her ülkede jenerik ilacın ve yerli üretimin esteklendiğini görmekteyiz. AB ülkelerinde reçetesini alıp eczaneye gelen hastalar, eczacıya bir istekte bulunmazlarsa eczacı, kendisine en uygun eşdeğer ilacı vermektedir. Reçeteye yerli üretilen ilacı yazan doktor da bu ülkelerdeki yasal düzenlemeler sayesinde devletten teşvik almaktadır.” diye konuştu.