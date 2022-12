Yılbaşı menüsünde kızartma, makarna ve pilav yerine geçecek öneriler

Yılbaşı akşamında tüketilen besinler, ertesi gün ve sonrasında pişmanlık oluşturabiliyor. Ancak dengeli ve sağlıklı bir yılbaşı menüsüyle hem kilo almaktan kaçınılabiliyor hem de mide yorulmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülmesih, yılbaşı günü ve gecesi genellikle kalabalık sofralar etrafında toplanıldığını ve günün neredeyse en önemli gündeminin yiyecek olduğunu aktardı.

Mide-bağırsak sorunlarına dikkat!

Hazırlanan yemeklerin tüketiminde aşırıya kaçılabileceğini aktaran Abdülmesih, "Özellikle kilosunu korumak isteyen veya hali hazırda diyet yapanlar da 'Bir akşamdan bir şey olmaz' diyerek kaçamak yapabilir. Ancak bu kaçamaklar sonunda hem vücutta ödem oluşur hem de kilo alımı gerçekleşebilir. Bunun yanında fazla yeme içmeye bağlı olarak mide-bağırsak sorunları görülebilir. Oysa dengeli bir menü ile tüm bu sorunların önüne geçilebilir." dedi.

"Kızartma yerine fırınlamayı tercih edin"

"Yılbaşı akşamı yemeğine 1 kase çorbayla başlamak hem daha az yemenize hem yediklerinizi hazmetmenize yardımcı olur. Kızartma Türk mutfağının baş yemeklerinden biridir. Yılbaşı gecesi de domates soslu kızartma yapanlar olabilir. Sebzeleri kızartmak yerine fırınlamak hem lezzetli olur hem de midenin rahat etmesini sağlar." yorumunda bulunan Abdülmesih sözlerine şöyle devam etti:

Pirinç ve makarna uyarısı

"Mezeler, yılbaşı akşamının vazgeçilmezidir. Ancak meze tüketiminde besin öğeleri açısından zengin ve doyurucu olması tercih edilmelidir. Örneğin humus, hem içerik açısından sağlıklıdır hem de düşük kalorili bir seçenektir. Tavuk ve hindinin beyaz eti en yağsız et sınıfında yer alıyor. Ayrıca, tavuk ve hindi, biyolojik değeri bakımından yumurta proteinlerinden sonra gelen en değerli et proteini özelliğine sahiptir. Pirinç, makarna her ne kadar sevilse de yeterli miktarda et, sebze ve çorba tüketildiğinde sofrada yer almaması gereken besinlerdendir.

'Mezelerde mayonez yerine yoğurt' önerisi

Kan şekeri düzeyinin bozulmasına yol açabilen bu besinler daha çok acıkmayı sağlayabilir. O nedenle yılbaşı sofranızda pilav, makarna ve ekmeğe yer vermeyin veya tüketimini minimal tutun. Pek çok mezenin içeriğinde mayonez olur. Ancak mayonez yüksek kalorili bir gıdadır. İçinde bulunan sodyum, kolesterol ve yağ oranı yüksektir. Kalori değeri de çok fazla olan bu sos, diyet yapan kişiler için uygun bir besin değildir. Mayonez yerine mezelerde yoğurt kullanılması hem düşük kalorili bir seçenek oluşturur hem de sağlıklıdır."