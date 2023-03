Zombi mantarı İstanbul’da kendini gösterdi! İşte özellikleri

Amerikan televizyon dizisi “The Last Of Us’ ile gündeme gelen zombi mantarı, literatürdeki adıyla kordiseps militaris, dünya genelinde çeşitli efsanelerin konuşulmasına neden oldu. Kordiseps mantarı aslında sadece bir korku filmi öznesi değil tamamen gerçek. Tıbbi Mantar Uzmanı (Mikolog) Selime Semra Erol ve doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç, nadir görülen tıbbi mantarlardan olan kordiseps militarisi İstanbul Samandıra Ormanı'nda inceledi.

Posta.com.tr'den Elif Bayram'ın özel haberine göre Kordiseps mantarının Türkiye'de bulunmasının mantar araştırmacıları açısından sevindirici olduğunu aktaran Selime Semra Erol, arazi çalışmasındaki gözlemlerini aktardı.

Ülkede ilk defa 2015’de bulundu

Kordiseps mantar türünün farklı bir böcek, tırtıl ve çam kese böceği pupasına ait parazit mantarlar olduğunu belirten Erol, “Bu mantar ülkemizde ilk defa doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç tarafından 2015 yılında bulundu. Naim Güleç ile İstanbul’da yaptığımız arazi çalışmasında bu mantarı bulduğumda çok heyecanlandım. Nadir bulunan, ekonomik ve tıbbi olarak çok değerli olan bu mantar tıbbi mantar yetiştiriciliği için önemli türlerin başında yer alıyor” dedi.

Son beş yıldır özellikle tıbbi mantarlar, üretimleri ve tıbbi etkileriyle ilgili çalışmalar yaptığını belirten Erol, “Arazi çalışmalarımız ile İstanbul’dan topladığımız örnekler üzerinde biyoteknolojik yöntemler ile yapacağım çalışmalar, önümüzdeki dönemlerde yerli tohum üretimi için öncü çalışmalar olacaktır. Kordiseps militaris mantarı Uzak Doğu’da kültürü yapılan ve doğal olarak toplanan ticari değeri yüksek bir mantardır” diye konuştu.”

Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketiliyor

Kordiseps mantarının özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketildiğini ve şifa kaynağı olarak görüldüğünü söyleyen Erol, dünyaca ünlü dizilere konu olan ve 'zombi'ye dönüştürdüğüne inanılan bu mantarın faydalarına dikkat çekti:

“Dünyada Tibet ve Himalayalar’da yüksek rakımlarda yetişen Kordiseps militaris özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketiliyor. Bu mantarı asıl önemli kılan şey, binlerce yıldır Uzak Doğu geleneksel tıbbında hastalıkları önleyici ve tedavi edici olarak, günlük enerji seviyesini yükseltici, metabolizmayı hızlandırıcı ve iyi durum geliştirici olarak kullanılmasıdır.Geleneksel tedavilerde özellikle böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bu mantara ait en önemli biyoaktif bileşik ‘kordisepin’ maddesidir. Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalar kordisepinin mesane tümörü ve metabolizmayı iyileştirici etkisi olduğunu göstermiştir.”

Herkes bulup toplayabilir

Kordiseps cinsine ait 400’den fazla tıbbi mantar bulunduğunu söyleyen Erol, “Kordiseps militaris mantarı kış aylarında, soğuk hava koşullarında herkesin bulup toplayabileceği bir tıbbi mantardır.

Bu mantar kendi ailesi içinde en fazla cinse sahip olan mantardır. Kordiseps cinsinin içerisindeki her bir mantar türü farklı bir böcek, tırtıl, militaj ve çam kese böceği pupası vb. türe özgü özel bir konukçuyu enfekte eder. Bu mantar, tırtıl halindeyken etkilediği çam kese böceğinin pupa evresinden beslenir, yer altına giren böcek öldükten sonra kozaya dönüşen kabuğundan uygun ısı ve şartlar oluştuğunda dışarı çıkar. Mantarın toprak altında kalan kısmına bakıldığında besi yeri olarak kullandığı Çam Kese böceğinin pupası rahatlıkla görülebilir” ifadelerini kullandı.

25 derecenin üstünde gelişim sağlayamaz

The Last of Us dizisiyle birlikte “Bir mantar pandemisi hepimizi zombiye dönüştürebilir mi?” sorusu sosyal medyanın da gündemindeydi. Tıbbi Mantar Uzmanı (Mikolog) Selime Semra Erol, “Cordyceps mantarları 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamaz. 37 derece vücut ısısına sahip insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi, vücudu ele geçirmesi ve herhangi bir zararın oluşması söz konusu değil. Gerçek hayatta zombi mantar enfeksiyonu olası değildir” dedi.