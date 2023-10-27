100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası açıldı

Açılış töreninde bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna açılışı yapılan Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nın adını 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası olarak ilan etti. 17 bin metre kare açık alanda 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikanın, Ege Bölgesi’nin en büyük fabrikalarından biri olduğunu söyleyerek, “ Bu devasa tesiste Küçükmenderes Havzası ve diğer bölgelerden 117 insanımızı istihdam ediyoruz. 350 milyon liralık bir yatırımla hayat bulan fabrikamız günde 100 ton, yılda 36 milyon litreden fazla süt işleyebiliyor. Bu, senede 250 milyon liralık süt işleme kapasitesi demek. Burası Avrupa Hijyen belgesine sahip Türkiye’deki sayılı tesislerden biri. Enerji ihtiyacını güneş enerjisi panelleri ile karşılayacak fabrikamızda, atık suyu tarımsal sulamada kullanılacak standartlarda arıtıyoruz. Doğamızla yüzde 100 uyumlu bir üretim modelini hayata geçiriyoruz. Bu fabrika Mera İzmir projemizde belirlediğimiz 5117 çobanımızın ürettiği küçük baş sütün buluşma noktası. Burası İzmir’in çoban haritasının başkenti. Belediye şirketimiz İztarım Başka Bir Tarım kriterlerine uygun üretim yapan çobanlarımızdan piyasanın iki katına aldığı sütleri işte bu fabrikada işliyor. Kooparatiflerimiz aracılığı ile toplanan sütler burada “İzmirli” markası ürünlerine dönüşüyor. Satın aldığımız sütleri İzmir tulumundan gravyer peynirine, dondurmadan yoğurda kadar bir çok ürüne dönüştürerek İzmir’in öz değerine katma değer kazandırıyoruz. İzmirli markamız daha şimdiden Amerika’ya Kanada’ya ulaştı. Süt Kuzusu projemiz ile 30 ilçemizde çocuklarımıza armağan ettiğimiz sütlerimizi de artık Bayındır Süt Fabrikamızıda üreteceğiz. Bayındır Süt Fabrikamızın ismini de cumhuriyetimizin 100. Yılında, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası olarak burada hep beraber koyalım” dedi.

“Silajlık mısırdan kurtulmalıyız”

Türkiye’nin silajlık mısırdan kurtulması gerektiğine de dikkat çeken Soyer, “Et fiyatları ucuzlasın istiyorsak, çocuklar yatağa aç girmesin istiyorsak GDO’lu silajlık mısırdan bu ülkeyi kurtarmamız lazım. Küçük Menderes Havzası çöl olmasın istiyorsak silajlık mısırı terk etmemiz lazım. 85 litre su tüketen bu ürün iliğimizi kemiğimizi kurttu. Bu ürün meraları terk etmemize, ovalara taşınmamıza sebep oldu. Buğday, meyve, sebze üretilen bereketli ovalarda artık sadece mısır tarlaları var. Emperyalizm kirli postalları ile işgal edemedikleri topraklarımızı tohumları ile gasp etmek istiyor. İzmirli bu oyuna gelmez. Yerli ve milli tohumlarımızı yeniden toprakla buluşturacağız. Başka bir tarımın mümkün olduğunu İzmir’den tüm Dünyaya göstereceğiz” diye konuştu.