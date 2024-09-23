150 ton çöpü yol kenarına bırakan Belediye'ye 2,5 milyon lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğünün, halihazırda da dökmeye devam ettiğinin ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığının belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin lira idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir."