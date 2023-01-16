2022’de üretilen 87 yatta Antalya imzası var

Tarımdan elektroniğe, medikalden tekstile kadar 30’u yabancı sermayeli 88 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, yat üretimi her geçen yıl artıyor. Yerli ve yabancı 21 yat firmasında, Türk mühendislerin tasarımı ve işçilerin de emeğiyle 10 metreden 90 metre uzunluğa kadar lüks yatlar inşa ediliyor. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 2022’nin çok verimli geçtiğini ve bölgede yoğun üretim gerçekleştiğini söyledi.

Önceki yıl hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli gemi asansörü ile 560 ton kaldırma kapasiteli vinç yatırımının bölgenin cazibesini artırdığını vurgulayan Gürses, Akdeniz çanağında önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti. Bölgede inşa edilen yatların boyutunun 90 metreye kadar çıkmasının yanında savunma sanayisi alanında küçük bot üretiminin arttığını aktaran Gürses, “Geçen yıl gerek adet gerekse toplam metraj olarak rekor kırdık. 87 yattan 130 milyon dolar civarında bir satış gerçekleşti. 2021’de 35 yat teslim edilmişti” dedi. Gürses, Antalya Serbest Bölge’de 2000’den bu yana toplam üretimin 601 yat olduğunu ve satış değerinin 1 milyar 540 milyon dolara ulaştığını kaydetti.