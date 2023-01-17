3.5 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Bölgenin hububat ve bakliyat ihracatını her geçen yıl artırdığına işaret eden Kadooğlu, şunları kaydetti: “Türkiye genelindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri birlikleri arasında Türkiye’den en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olarak 2023 yılına girdik. Geçen yıl Güneydoğu’dan 172 ülkeye 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2022’deki ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 21.3 artı. Global krize rağmen bölge ihracatçılarımız takdire şayan bir gayretle dünya pazarlarında etkin roller üstlenerek ihracatımızı yükselterek ülkemize bu yolla katkılar sağladı.”

En fazla gelirin makarna, bitkisel yağlar, buğday unundan kazanıldığını söyleyen Kadooğlu, en çok ihracatın ise Orta Doğu, Afrika ve ABD’ye yapıldığını ifade etti.

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