4 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Muz Serası Projesi’nde ilk hasat gerçekleştirildi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (Osmaniye OSB) hayata geçirdiği Muz Serası Projesi ile Türkiye’nin ilk karma OSB’si olma yolunda emin adımlar ilerliyor. Osmaniye OSB, Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik bir yatırım gerçekleştirirken aynı zamanda muz dışında farklı tarım ürünlerinin OSB arazisinde ekiminin yapılabilmesi için de araştırmalarını sürdürüyor. Bir organize sanayi bölgesi olmanın da ötesinde merak uyandıran farklı projelere de imza atan Osmaniye OSB, daha önce de yatırım yaptığı 7.5 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi enerjisini üretmek üzere önemli bir adım atmıştı.

Kendini 2 yılda amorti edecek

Gerçekleştirdikleri proje ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını dile getiren Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, “Projeyi hazırlarken başından sonuna kadar tamamen uzman bir ekiple çalıştık. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Bilim insanlarımızın yaptığı toprak analizi sonrasında arazimizin muz ekimine uygun olduğu tespitinden sonra projemizi uygulamaya koyduk. 20 dönümlük alanda hayata geçirdiğimiz Muz Serası Projesi için 4 milyon TL yatırım yaptık. Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında bir ürün elde ettik. Yıllık yaklaşık 2 milyon TL gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek bu proje ile OSB’mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30’unu karşılayabileceğiz. Projemize hem halkımızdan hem de Türkiye’deki diğer OSB’lerden çok yoğun ilgi var. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok OSB, proje hakkında bizden bilgi almak üzere iletişime geçiyor. Projemizin OSB’lere örnek olmasının yanı sıra daha önce sadece yer fıstığı, turp ve zeytin gibi tarım ürünleriyle öne çıkan Osmaniye’de muz ekimini de hızlandıracağını düşünüyoruz. Ülkemizde tarım odaklı birçok organize bölge var ama bizim gibi endüstri odaklı bir sanayi bölgesinde bu bir ilk. Bir anlamda Türkiye’de hem sanayi hem tarım alanında üretim yapan ilk karma OSB olduk. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi olarak böylesine değer yaratan bir proje ile insanımıza ve toplumumuza iyi bir örnek sunduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Yeni ürünler yolda

Bu proje kapsamındaki bir alanda; biber, salatalık, patlıcan, karnabahar, lahana, domates gibi ürünlerin deneme üretimi de Osmaniye OSB tarafından geçtiğimiz dönem yapılmış bulunuyor. Bu araştırmalar sonucunda 500 metrekarelik alanda ekilen domateslerin hasadı da kısa bir süre sonra yapılacak. Bu domateslerin satışından da 100 bin TL civarında gelir hedefleniyor. Bununla birlikte Muz Serası Projesi öncesinde dikilen zeytin ağaçlarından bu yıl 2 ton ürün ve bunlardan da 600 kg civarında zeytin yağı elde edilmiş durumda. Osmaniye OSB, 15 dönümlük bir araziyi daha tarım yapılabilecek hale getirmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan toprak analizleri sonucunda yeni ürünlerin de bu arazide üretilmesi planlanıyor. Osmaniye OSB’de ayrıca kuş, güvercin, köpek ve kuzuların olduğu, hayvanlar için özel bir bölüm de var. Ayrıca seranın içinde muzun diplerindeki otları temizlemesi için 100 tavuk da bu ekosistemin bir parçası haline getirilmiş durumda.

Osmaniye OSB’de 110 sanayici, toplam 130 tesis var

Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Osmaniye OSB 700 hektar alan üzerine kurulu. 110 sanayici, toplam 130 tesis var. Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Çalışan sayısı ise yaklaşık 12.500. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Osmaniye OSB’den 7 şirket bulunuyor. Türkiye’nin demir çelik üretiminin yüzde 15’i burada gerçekleşiyor. Osmaniye OSB üyesi şirketlerin gerçekleştirdiği toplam ihracat 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Osmaniye OSB’de yaklaşık 9 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen toplam 7.5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES), 1 yılda kendini amorti ederken ürettiği temiz enerji ile OSB’nin elektrik ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor. GES projesinde önümüzdeki dönemde dört sahanın birleştirilmesi ve panellerin yenilenmesiyle verimliliğin daha da artırılması planlanıyor. Osmaniye OSB, AB projesi olan İş Geliştirme Merkezi, 6.000 m2 lik alanda 1500 m2 kapalı alan üzerine kurulu Teknoloji Geliştirme Merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demiryolu projesi ve tarım alanları ile Türkiye’de yeni nesil bir sanayi anlayışının kalbi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.