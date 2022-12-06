45 tonluk tank su altında dalış turizmine hizmet ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde hem yapay resif olması amacıyla hem de dalış turizmine katkıda bulunması için 2017 yılında Güvercin Ada bölgesinde batırılan 1960 model ABD yapımı tank dalış severlere hizmet ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temin edilen tank 45 ton ağırlığında ve 105 mm topa sahip. Yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan tank deneyimli dalgıçların yanı sıra temel dalış eğitimi alanların da görebileceği konumda bulunuyor.