5. bölge bitince 50 bin yeni istihdam yaratacak

Müjde DEMİR

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) çalışmaları ve son gelişmeleri değerlendiren MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, OSB'nin demiryolu hattı ile limana bağlanması için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Tekli, “Lokasyonunu düşündüğümüz demir yollarının önüne OSB kara terminali yapmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde gümrüklü saha oluşturulacak. Sanayicilerimizin göndereceği ya da getireceği konteynerleri bölgemiz sınırları içerisinde depolama konusunda girişimlerimiz olacak" dedi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile yapılan anlaşma kapsamında, demiryolu çalışmalarına kılçık hat ile 1. ve 4'ncü bölgenin ayrı bir lokasyon ve 2 ve 3'ncü bölgenin ise ayrı lokasyon ile limana demiryolu bağlantısı sağlanacağına dikkat çeken Tekli, "Hükümetimizin en büyük hedefi ülkeyi demiryolları ağı ile örmek. Biz de müracaatımızı yaptık” şeklinde konuştu. Mersin OSB dışında il genelinde 7 OSB’nin daha bulunduğunu hatırlatan Tekli, şöyle devam etti; "Mut, Anamur, Silifke, Erdemli, Tarsus, TÜİOSB. Hepsinin çalışmaları devam ediyor. Biz de 5. bölge onaylandıktan sonra 6.'sının çalışmalarına başlayacağız.

Bakanlığımızın hedefinde, Türkiye'deki OSB yapılanmasını iki katına çıkarmak. Bizim hedefimiz de 5. bölge tamamlandığında 50 bin istihdam oluşturmak" OSB içerisinde yeni bir okul yapmayı hedeflediklerini de belirten Tekli, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2. ve 3'ncü bölge içerisinde 24 derslikli bir okul temelinin yakın zamanda atılacağını kaydetti. Toplantıda, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz da bölgenin genel durumu ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.