5 şehir için 2 milyon 592 bin euro hibe

Geçtiğimiz ay çevrimiçi tanıtım toplantısı da yapılan ve toplam 2 milyon 592 bin euro hibe desteği verilecek olan program kapsamında uygulama illerinde yüz yüze yapılan bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında çağrısına çıkılan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı’nın her ilde ayrı ayrı gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına; kooperatif, kooperatif birlikleri, belediyeler ve kamu kurum kuruluşlarının il müdürlüklerinden toplam 150’ye yakın temsilci katıldı.

Hibe Programı kapsamında hak kazananlar 40 bin ile 200 bin euro tutarları arasında hibe desteği alabilecek. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin, Kadınlarımızın ve gençlerimizin kayıtlı istihdamını hedefleyen başvuru sahipleri de yine öncelikli olacak.